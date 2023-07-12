Шойгу опозорился нервным заявлением из-за военной помощи США Украине 7 12.07.2023, 9:58

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Сергей Шойгу

Министр обороны РФ расписался в своей некомпетентности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов в Украину оккупанты «будут вынуждены» использовать аналогичные средства поражения против ВСУ. А российские кассетные боеприпасы, по его словам, якобы «гораздо эффективнее, чем американские».

Этими словами Шойгу дает почву для обсуждений его компетентности и осведомленности: с 2022 года Украина неоднократно обвиняла Россию в использовании кассетных боеприпасов, пишет dialog.ua.

Запрещенные боеприпасы захватчики используют, в том числе и в городах, пренебрегая угрозой для мирного населения.

Получается, глава оборонного ведомства РФ либо не знает, что его подчиненные совершают в Украине, либо совершенно не владеет ситуацией и пытается продемонстрировать понимание происходящего на фронте.

Кроме этого, Шойгу уверяет, что решение США повлияет на затягивание «конфликта».

К слову, Human Rights Watch подтвердила, что с 24 февраля 2022 года армия РФ неоднократно применяла кассетные боеприпасы в Украине, в результате чего погибли сотни мирных жителей и получили повреждения многочисленные гражданские объекты.

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