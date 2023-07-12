Названы купюры, которые могут не вернуть клиенту в белорусских обменниках 1 12.07.2023, 10:00

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Могут сыграть роль надписи или слова.

В Беларуси при совершении операций с валютами некоторые купюры могут не вернуть клиенту.

Так, по новым единым правилам замены иностранных банкнот, действующих с начала июня в 17 белорусских банках, определенные купюры могут не вернуть. Речь идет, например, о купюрах валюты, подлинность которых вызвала сомнения или имеющие явные признаки подделки. Такие купюры подлежат изъятию, поэтом их изымут в банке.

Кроме того, валюту не поменяют, если на ней есть рисунки, оскорбительные и нецензурные надписи, или написаны определенные слова - «взятка», «выкуп», «рэкет», «вор». Аналогичное правило действует для валюты с производственным браком.

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