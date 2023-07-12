В Севастополе сразу в нескольких районах прогремели взрывы и раздалась стрельба 4 12.07.2023, 10:03

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Иллюстративное фото

Местные жители также сообщают о пожаре

Во временно аннексированном Севастополе (Крым) произошли взрывы. Также сообщается и о стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Чп/Севастополь.

«Что за звуки выстрелов/взрывов сейчас слышны в городе?», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Telegram-канале сообщают, что с утра в городе произошел, по всей вероятности, пожар, а звуки взрывов слышны сразу в нескольких районах.

«Что гремит? И что горело с утра на Северной? На Тараса Шевченко очень слышны выстрелы, Район молочной балки, громко очень», - добавляют в Telegram-канале.

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