В Севастополе сразу в нескольких районах прогремели взрывы и раздалась стрельба

В Севастополе сразу в нескольких районах прогремели взрывы и раздалась стрельба4
- 12.07.2023, 10:03
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Местные жители также сообщают о пожаре
Во временно аннексированном Севастополе (Крым) произошли взрывы. Также сообщается и о стрельбе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Чп/Севастополь.
«Что за звуки выстрелов/взрывов сейчас слышны в городе?», - говорится в сообщении.
Кроме того, в Telegram-канале сообщают, что с утра в городе произошел, по всей вероятности, пожар, а звуки взрывов слышны сразу в нескольких районах.
«Что гремит? И что горело с утра на Северной? На Тараса Шевченко очень слышны выстрелы, Район молочной балки, громко очень», - добавляют в Telegram-канале.