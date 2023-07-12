Система престарелого чекиста разваливается на глазах 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

12.07.2023, 10:06

4,018

Реальность для Кремля оказалась куда прозаичнее.

Что ни день, то новый «сюрприз» от «уважаемых партнёров» Кремля: Эрдоган, ранее предпринявший уже целую серию антироссийских шагов, одобрил вступление Швеции в НАТО.

«Нравится — не нравится, НАТО расширяется!»

В преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе президент Турции встретился со Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Генсек альянса назвал договорённости историческими:

«Учитывая первостепенную важность сдерживания и обороны в евроатлантической зоне, турецкая сторона передаст протокол о вступлении Швеции в Большую национальную ассамблею и будет тесно работать с ассамблеей, чтобы обеспечить ратификацию».

Напомним, что «авторитетные» прокремлёвские эксперты и политологи совсем недавно в один голос визжали, что после президентских выборов в Турции, на которых Запад поддержал кандидата оппозиции, Эрдоган совершит резкий разворот в сторону РФ и станет чуть ли не главным союзником Путина.

Но, как обычно и бывает, реальность оказалась куда прозаичнее.

У системы престарелого чекиста, которая разваливается уже буквально на глазах, будущего нет, поэтому ни один относительно вменяемый политик делать ставку на заведомого аутсайдера не будет.

Эрдоган, возможно, и рад поучаствовать в мировом переделе, но инстинкт самосохранения вынуждает держаться правильной стороны.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».