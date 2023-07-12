Система престарелого чекиста разваливается на глазах

Система престарелого чекиста разваливается на глазах1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 12.07.2023, 10:06
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Реальность для Кремля оказалась куда прозаичнее.
Что ни день, то новый «сюрприз» от «уважаемых партнёров» Кремля: Эрдоган, ранее предпринявший уже целую серию антироссийских шагов, одобрил вступление Швеции в НАТО.
«Нравится — не нравится, НАТО расширяется!»
В преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе президент Турции встретился со Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Генсек альянса назвал договорённости историческими:
«Учитывая первостепенную важность сдерживания и обороны в евроатлантической зоне, турецкая сторона передаст протокол о вступлении Швеции в Большую национальную ассамблею и будет тесно работать с ассамблеей, чтобы обеспечить ратификацию».
Напомним, что «авторитетные» прокремлёвские эксперты и политологи совсем недавно в один голос визжали, что после президентских выборов в Турции, на которых Запад поддержал кандидата оппозиции, Эрдоган совершит резкий разворот в сторону РФ и станет чуть ли не главным союзником Путина.
Но, как обычно и бывает, реальность оказалась куда прозаичнее.
У системы престарелого чекиста, которая разваливается уже буквально на глазах, будущего нет, поэтому ни один относительно вменяемый политик делать ставку на заведомого аутсайдера не будет.
Эрдоган, возможно, и рад поучаствовать в мировом переделе, но инстинкт самосохранения вынуждает держаться правильной стороны.
Телеграм-канал «Запретное мнение»