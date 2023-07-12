Во сколько в Беларуси обойдутся родителям сборы к школе? 1 12.07.2023, 10:20

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Может дойти до $500.

В минских универмагах расширенная продажа товаров к новому учебному году начнется с 15 июля. Уже определена ориентировочная стоимость «оптимальной экипировки школьников» в 2023 году, сообщил «Минск-Новости» начальник отдела развития торговли и услуг гособъединения «Столичная торговля и услуги» Анастасия Макарская.

Сборы ученика начальной школы обойдутся родителям в сумму от 370 до 1122 рублей, старшеклассников — от 462 до 1392 рублей, считают в гособъединении.

Такие цифры формируются исходя из рекомендуемого МАРТ перечня товаров, необходимых ученикам для образовательного процесса.

«В этот список входят одежда делового стиля, обувь, галантерея, в том числе и рюкзак, канцелярия и прочие школьные принадлежности. Надо отметить, что вышеназванные суммы указаны без учета скидок», — рассказала Макарская.

Она отметила, что с прошлого года сбор в школу подорожал.

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