ВЧК-ОГПУ: Шойгу начал зачистку провинившихся генералов 4 12.07.2023, 10:31

5,494

Сергей Шойгу

Их содержат в «Матросской тишине».

Источник близкого к российским силовикам Telegram-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что для провинившихся и неудобных для главы Минобороны РФ Сергея Шойгу генералов в суде Одинцово целый этаж переделали под специальный изолятор. Вся информация о его обитателях держится в секрете.

«Всех военных випов везут в Одинцово. Там, где гарнизонный суд и большая комендатура, свой изолятор. А с началом войны под эти нужды был переделан целый этаж. Конвоирование подобных «шишек» осуществляет спецназ. Кто-то остается там надолго. Кто-то выходит. Других через некоторое время отправляют уже в другие изоляторы. Чаще всего это не Лефортово, а спецблок «Матросской тишины», — пишет Telegram-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».