«Я люблю смелые решения. Жизнь одна, надо позволять их себе» 3 12.07.2023, 10:39

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Молодая семья переехала из Минска в деревню и не жалеет.

Семья ландшафтного дизайнера Екатерины Михалевич после переезда из Минска в Острошицком Городке обживается неторопливо: по принципу живем, достраиваем, обустраиваем. Наемных рабочих здесь никто не видел — умеют все сами: отделка, мебель, декор, текстиль, «умный дом» сделаны своими руками. Параллельно со стройкой на участке менялся рельеф, высаживались десятки самых разных декоративных растений — не хаотично, а согласно авторскому проекту ландшафтного дизайна. Журналисты realt.by отправились за важной для любого владельца загородного жилья информацией — как не бояться смелых идей при строительстве дома и превратить свою землю в красивый сад.

Уехали в деревню

Супруги Екатерина и Олег с двумя маленькими детьми жили в съемной квартире в Минске. На собственную, с отделкой и подходящую по площади, денег не хватало.

— На семейном совете решили стоить свой дом, — рассказывает Екатерина. — Это не дешевле, но можно строиться поэтапно и жить, экономить на строителях, делать все своими руками.

Стройка началась в 2015 году, но на этапе фундамента была поставлена на паузу — стало понятно, что будет третий ребенок и нужно внести изменения в проект, увеличить жилую площадь.

— Новый проект получился лучше первоначального — просторнее, правильно ориентирован по сторонам света, с учетом всех главных видовых точек, — говорит хозяйка.

Стены из профилированного бруса супруги выбрали по той причине, что им хотелось жить в доме из натуральных материалов.

— Дерево живое, теплое, а бетона мы «наелись» в городе, — говорят они.

Вторая причина — экономическая целесообразность. Деревянный дом на тот момент выходило построить дешевле, чем из других материалов, так как имея стены, крышу и окна, можно въезжать — не нужны утеплители, штукатурки, обои и прочая дорогая чистовая отделка.

— Я в городе родилась и выросла, и не очень понимала, как это жить в собственном доме, — рассказывает Екатерина. — Нужно было попробовать, понять как это. Сначала мы приезжали сюда по выходным — что-то достраивали, занимались благоустройством. Окна, крыша были готовы и позапрошлым летом дети сказали — а давайте здесь поживем до осенних каникул. Потом продлили себе деревню до зимних каникул и в итоге в Минск уже не вернулись. Отделка еще не была готова — стены и полы красили уже в процессе, кухни не было — просто доски, мебель по-минимуму.

Интерьер сделан со вкусом и в нем нет ничего дорогого. Например, стены просто отшлифовали и покрасили в белый цвет. Потолки тоже деревянные, белые. Полы тоже недорого обошлись — постелили по лагам сосновые доски и покрасили.

Из всей мебели только диван в гостиной покупной, все остальное сделал глава семейства: столы, кровати, лестница, шкафы, кухня — это все его рук дело. Он же занимался и инженерными системами, которые подчиняются «Алисе», умному дому. Она отвечает за температуру и влажность, освещение, открытие и закрытие штор. Выключателей нет — нужно просто сказать «Алиса, включи свет». Олег говорит, что система стоит на самом деле недорого — нужно потратиться на копеечные датчики, умные розетки и на самому станцию «Яндекса».

— Одно из главных открытий — нам всем хватает места, — делится впечатлениями Екатерина. — Мы жили в маленькой квартирке на 47 квадратов, а теперь у нас 140 квадратов в двух уровнях, у каждого из детей своя комната, просторная ванная, огромная гостиная.

Екатерина говорит, что сейчас бы строили дом в одном уровне — так удобнее.

— Наша спальня с собственной гардеробной расположена на первом этаже, на втором — только детские спальни и я туда подымаюсь раз в неделю, наверное. Вся жизнь сосредоточена в гостиной и кухне — мы все проводим здесь большую часть времени. Когда дети вырастут и разъедутся, можно будет второй этаж закрывать.

Два года дом не только обживался и обрастал мебелью, но и претерпевал изменения. Например, в гостиной раньше было стандартное окно. Теперь панорамное, практически на всю ширину стены. Виды из него шикарные — соседей напротив нет, все просматривается до горизонта. Кто опасается, что это может быть холодно, то это совсем не так — стеклопакет не холоднее стен.

Снаружи дом выкрашен в черный цвет. Супруги говорят, что соседи и знакомые первое время смотрели с удивлением, как на людей не в себе.

— Но я люблю смелые решения — иной раз на что-то необычное не решишься и потом жалеешь. Жизнь одна, надо позволять их себе.

Из разряда таких решений — прорубленное окно в стене за кухней — приятно готовить и смотреть на задний двор. Там, кстати, есть на что посмотреть — где еще вы видели четыре купольные теплицы?

Почему купольные? Обычный вариант из поликарбоната хоть и дешевле, но, по мнению Екатерины, выглядит не очень привлекательно.

— Муж когда посчитал, сколько будут стоить материалы, предложил купить мне шубку, — смеется она. — Но такую теплицу я давно хотела. К тому же, это необходимость — у нас здесь всегда ветрено.

Под куполами теплиц растет (вернее сказать — прет!) буквально все — от редиски до арбуза. Снаружи по контуру — зелень для салатов, ремонтантная земляника и набор для супер-чая: мелиса, тимьян, душица, смородина.

Из декрета — в дизайнеры

В Минске Екатерина уходила в декрет в должности начальника отдела сбыта, вышла — ландшафтным дизайнером.

— К моменту, когда у нас уже был свой участок, я наигралась с посадками всего всякого на даче родителей, — говорит она. — Мне с детства нравилось ковыряться в земле, садить, полоть. Но тогда все растения и цветы, купленные беспорядочно в больших количествах, хаотично высаживались в цветниках и клумбах, без всякой системы и идеи. На собственном участке я хотела понимания, что я делаю, зачем, что должно получиться в итоге. Поэтому первые два года рука не подымалась что-то посадить. Единственное, что сделали — разбили плодовый сад. Сейчас бы я это сделала по другому.

Учиться на ландшафтного дизайнера начала как для саморазвития и чтобы самостоятельно разработать проект для своего участка, а потом уже с прицелом на то, что это станет новой профессией. Сейчас Екатерина практикующий специалист, занимается не только своим садом, но работает над проектами заказчиков.

— Первыми заказчиками были мы, соседи, — говорит веселая дама в шляпе, забежавшая в гости. — Катя мне сразу сказала, что высаживать туи вдоль забора — это еще не ландшафтный дизайн и в целом не самая хорошая идея.

— Есть понятия мода и тенденции, и это разные вещи, — парирует Екатерина. — Следовать моде в ландшафтном дизайне не стоит, потому что сад — это долгоиграющая история, не кофточка, которую можно один раз надеть и выбросить. Поэтому лучше идти в ногу с современными тенденциями — тем, что будет развиваться, эволюционировать долгие годы и даже десятилетия.

Например, сейчас ландшафтные дизайнеры популяризируют малоуходные сады. Их несомненный плюс — меньше сил тратится на поддержание сада в порядке. Для них подбирается определенный, зимостойкий ассортимент растений, желательно нашей климатической зоны и под условия конкретного участка (состав почвы, освещенность). И это, кстати, не про туи и магнолии — они хороши, но в нашем климате могут плохо себя чувствовать.

В тренде — луговые посадки с растениями нашей климатической зоны. В чем разница между лугом и газоном? Луг — это что-то цветущее, там есть сменяемость, присутствуют злаки. Луг скашивается после созревания семенных коробочек раз в год, осенью либо рано весной.

А как же классический газон? Для него Екатерина предлагает выделить только определенные участки — зеленые лужайки, по которой можно гулять босиком. Отметим, что газоны от других посадок нужно отделять — например, пласт-бортом.

Важный элемент ландшафтного дизайна — мульчирование, просто голой земли быть не должно ни в цветниках, но под декоративными посадками. Мульчирование помогает сохранять влагу в почве и препятствует разрастанию сорняков. Она же помогает нивелировать температурные перепады ранней весной. Выбор, чем мульчировать, довольно велик — от скошенной травы до коры хвойных деревьев.

Как изменить ландшафт

Но малоуходный не значит безуходный — работать в саду все равно придется. Это живой организм, за ним, как за ребенком, нужно смотреть, кормить, поить, лечить.

— Мой сад считается уже взрослым, но это еще не финальный вид, — рассказывает хозяйка. — Впереди его ждут топиарные стрижки — буду придавать бионические формы своим можжевельникам.

Здесь стоит отмотать пленку лет на шесть назад — к тому моменту, когда земля была плоской (на участке), дом стоял на столбах фундамента, а руки Кати горели от желания реализовать полученные и осмысленные знания по ландшафтному искусству.

Для начала нужно было разделить участок на два яруса — нижний с зоной парковки и верхний с домом. Задумка в том, чтобы поднять дом на холм, или вернее сказать, чтобы он возвышался над остальным участком. Для этого пришлось создавалась насыпь с трех сторон фундамента. Дальше по проекту с нижней части участка вверх сделали лестницу с широкими ступеням из толстых черных бревен в каменном обрамлении. Вид она имеет парадный и ведет к главному входу дома. Еще одна лестница с нижнего яруса участка находится сбоку и имеет более скромные размеры.

Рукотворные склоны утрамбовали и укрепили, полностью закрыли черной плотной агротканью — чтобы холм не оброс неопрятной щетиной из лебеды. Отверстия в нем Екатерина делала только под саженцы. Их, кстати, было закуплено десятки и разных видов. Весь ассортимент мы пытались запомнить, но в итоге пришлось записывать отдельно (названия некоторых растений можно найти в подписях под фото).

Те, кто знаком с ценами в садовых центрах ахнут — эти же саженцы стоят целое состояние! Но Екатерина говорит, что она покупала саженцы-однолетки, совсем молодые растения, так в разы дешевле. При должном уходе они растут быстро — теперь склон возле дома плотно укрыт хвойными лапками, под ними не просматривается ни земля, ни агроткань.

Кстати, это хорошая идея для оформления любых склонов. Думаю, многие видели загородную интерпретацию мифа «Сизифов труд», когда домовладелец потея и пыхтя косит газон на крутом склоне. Екатерина говорит, что такие сложные места стоит сразу превращать в часть сада с почвопокровными вечнозелеными растениями, которые требуют меньше внимания, а выглядят куда интересней.

Когда слушаешь Екатерину, то ландшафтные работы и посадка сада кажется делом довольно легким. Но когда доходишь до конкретики, многолетники, злаковые, хвойные и прочие выстраиваются в бессистемный хоровод — без знаний сделать сад не получится.

— Сада без дизайна не должно быть, — убеждена Екатерина. — Многие дачники и владельцы участков хотят, чтобы было красиво, но не знают как. Часто люди не имеют представления, что они хотят. В таких ситуациях долго и много разговариваем, пытаясь нащупать, что для человека красиво — кому-то ромашки и васильки, а для кого-то розы. Но ландшафтный дизайн — это не только про красоту, это про пространство, в котором людям удобно и приятно находиться как можно больше времени. А работа дизайнера в этом и заключается — заставить человека выйти из четырех стен.

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