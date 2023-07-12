Зеленский назвал три вещи, за которыми приехал на саммит НАТО в Вильнюсе 12.07.2023, 10:39

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Президент Украины озвучил главные приоритеты.

Украина присутствует на саммите НАТО в Вильнюсе ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе, сообщает РБК-Украина.

«Я считаю, что мы получим это приглашение (в НАТО, - ред.), когда условия безопасности это позволят. Я хочу обсудить все эти вопросы с партнерами. А главное - это гарантии безопасности для Украины на пути к вступлению в НАТО», - сказал он.

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Во время встречи страны-члены согласовали совместное коммюнике, в частности, относительно видения пути Украины в Альянс.

Вопреки ожиданиям Украина не получила прямого приглашения в НАТО от союзников. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг Украина получит приглашение тогда, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия». Однако не было объяснений и уточнений того, какие условия должны быть выполнены.

Гарантии безопасности Украине

Страны «Большой семерки» объявят 12 июля, что они начинают индивидуальные переговоры с Украиной, чтобы предложить двусторонние обязательства в области безопасности для повышения обороноспособности Киева и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Заявление будет сделана в кулуарах второго дня саммита лидеров НАТО в Вильнюсе, на котором оборонный альянс согласовал пакет мер, направленных на углубление связей с Киевом и подчеркивающих долгосрочную поддержку альянса. Союзники пообещали многолетнюю помощь Украине; создал новый Совет НАТО-Украина, который соберется позже в среду; и ускорили процесс, который позволит Украине вступить в НАТО, отменив ПДЧ.

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который накануне раскритиковал Организацию Североатлантического договора за то, что она не установила четких сроков вступления Украины.

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