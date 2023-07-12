Белорусские таможенники оставили россиянина без пистолетов и более 100 тысяч евро 5 12.07.2023, 10:41

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Мужчина пытался проехать по «зеленому коридору» в пункте пропуска «Привалка».

Как сообщили в ГТК, Он выбрал «зеленый» коридор, показав тем самым, что ему нечего декларировать. Однако при проведении контроля у мужчины были обнаружены более 100 тыс. евро, около 400 тыс. российских рублей и польские злотые. Кроме того, в машине находились аэрозольные баллончики и устройства, перцовые баллончики, электрошокер, пневматический пистолет, газовый пистолет со снаряженной 6 патронами обоймой.

По факту незаконного перемещения через границу крупной суммы наличных возбуждено уголовное дело.

Напомним, через границу можно перевозить в наличной форме без декларирования не более 10 тыс. долларов.

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