ISW: Шойгу все чаще игнорирует указания Кремля 3 12.07.2023, 10:46

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Сергей Шойгу

Риторика главы Минобороны РФ явно противоречит «генеральной линии».

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном обзоре в числе прочего анализирует заявления для журналистов, сделанные накануне министром обороны России Сергеем Шойгу. В его выступлении эксперты увидели попытку представить украинское контрнаступление как «неудачное» на фоне саммита НАТО.

Утверждения Шойгу о том, что с 4 июня — момента начала контрнаступления по версии российского Минобороны — Украина якобы «потеряла 26 тысяч военнослужащих» (а также 1 244 танка и других боевых бронемашин) авторы обзоры называют неправдоподобными.

Заявления о потерях украинцев настолько преувеличены, что даже российские провоенные блогеры недавно обвинили Минобороны в том, что оно засчитывает удары по уже поврежденным и уничтоженным машинам как новые потери украинской техники, комментируют свои выводы эксперты.

Они также считают, что риторика Шойгу явно противоречит предполагаемой установке Кремля для СМИ, согласно которой они не должны преуменьшать масштабы контрнаступления и не преувеличивать успехи России.

«Шойгу, возможно, все чаще игнорирует указания Кремля по освещению контрнаступления, пытаясь представить Минобороны как эффективного участника войны в Украине после мятежа «Вагнера», — комментирует ситуацию ISW.

Основываясь на открытых данных, эксперты констатируют, что накануне, 11 июля, украинские военные вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, на некоторых участках добились успехов. Генштаб ВСУ сообщал, что украинские силы продолжают наступательные действия на мелитопольском (запад Запорожской области) и бердянском направлениях (пограничный район Запорожской области и Донецкой области), поступали сообщения и продолжении боев вокруг Бахмута.

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