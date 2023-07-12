«Я вас запомнил! Я вас нарисую!» 2 12.07.2023, 10:52

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Почему лукашисты боялись Алеся Пушкина.

Хунта в Беларуси продолжает свое черное дело, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

За решеткой умер очередной настоящий белорус — художник Алесь Пушкин.

Зарисовка к портрету Алеся Пушкина. Свидетельства одного политзаключенного:

«Несколько раз ездил на суд вместе с художником Алесем Пушкиным. Максимально харизматичный, здоровый мужик. Ментов строил так, что они его боялись. А он умел с ними жестко говорить и угрожать. Никогда в жизни не слышал ни от кого такую угрозу: «Я вас запомнил! Я вас нарисую!»

Он еще здоровый сам по себе, мусора его физически боялись. Часто попадал в карцер, был несгибаем, мог и послать».

А Дмитрия Дашкевича так и не выпустили на волю.

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