Белорусские банки вводят новые изменения по наличным 12.07.2023, 11:11

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Причина — требование Нацбанка.

С 1 июля банки вводят очередные изменения по наличным. На этот раз — по операциям в устройствах самообслуживания. Причина — требование Нацбанка. Еще один банк изменил комиссию по операциям с наличными физлиц-нерезидентов, пишет «Зеркало».

«Сбер Банк (Беларусь)» предупредил клиентов, что с 1 июля ввел ограничения по пополнению карточек наличными через устройства самообслуживания. Причина — отсутствие идентификации клиента.

В банке уточняют, что теперь в терминалах самообслуживания можно «забрасывать» наличные на карточки с такими ограничениями:

пополнение с использованием физической карточки в белорусских и российских рублях — без ограничения суммы;

пополнение карточки по ее номеру (без присутствия физического «пластика») в белорусских рублях — до 1800 рублей за одну операцию;

платежи наличными в белорусских рублях — до 1800 белорусских рублей за один платеж.

В «Сбер Банк (Беларусь)» уточняют, что ввели ограничения из-за постановления Нацбанка «О дополнительном критерии выявления и признаке подозрительных финансовых операций».

С 7 июля «Банк БелВЭБ» снизил плату по операциям с наличными денежными средствами физлиц-нерезидентов.

Ранее «Приорбанк» объявлял, что с 1 июля введет ограничение в 50 базовых величин (1850 рублей) за одну операцию по оплате услуг наличными в устройствах самообслуживания через ЕРИП. Такой лимит появится также на операции по пополнению текущего счета наличными. «Без ограничений продолжать оплачивать услуги через ЕРИП и пополнять текущий счет вы можете любым способом с помощью карточек „Приорбанка“», — уточняли в банке.

С 1 июля «Беларусбанк» ввел изменения по приему платежей наличными через устройства самообслуживания. Банк установил лимит по таким услугам — до 50 базовых величин за одну операцию (1850 рублей).

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