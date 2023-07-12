«Эрдоган будет продавать Кремлю бусы, забирая бриллианты» 12.07.2023, 11:31

Переговоры президента Турции с Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе стали историческим переломом.

В Вильнюсе в первый день саммита NATO Эрдоган на встрече с Байденом заявил про новый этап отношений Турции и США, пишет телеграм-канал Cynic:

— Новый этап отношений между Турцией и США строится на следующем: Вашингтон закрывает глаза на внутреннюю политику Турции, а Турция во внешней политике при необходимости поддерживает курс Вашингтона. Все — в выигрыше.

Эрдогану подвесили «европейскую морковку», но с определенными гарантиями ее получения. Так или иначе, Турция в этот президентский срок вероятно реализует проект экономической интеграции в некоторые структуры ЕС, при этом, похоже, в сам ЕС Эрдогана вероятно не пустят.

При этом конъюнктура взаимоотношений Турции и США улучшается. Как говорят источники, между странами «будет налажен военно-разведывательный контакт», а также будут решены «несущественные причины конфликтов», при этом «Вашингтон обещает не трогать и «восточную игру Турции», тем самым позволяя Эрдогану действовать самостоятельно в проекте Великого Турана, при этом будучи абсолютно лояльным западному миру».

Важно ли это? Это исторический перелом.

Турция, которая колебалась между Москвой, Вашингтоном, Югом и Востоком, фактически выходит из состояния «равновесия с фигой в кармане»: Турция теперь может реализовывать собственную игру на Юге, расчленяя зоны влияния Кремля, попутно разыгрывая партию с Китаем, стремясь перехватить и Восток под свое «турецкое влияние».

И все это с молчаливого согласия (иногда и одобрения) Вашингтона.

Получается, что Байден вернул своенравного игрока в свою колоду, и теперь сможет реализовывать общие цели по России и Востоку (Китаю) в четыре руки.

При этом Эрдоган будет продавать Кремлю бусы, забирая бриллианты. На такой «обмен» все согласны (по крайней мере, больших противоречий по этому кейсу не было).

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