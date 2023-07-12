В Беларуси ввели новые цены на важнейшие лекарства
- 12.07.2023, 11:32
Какие препараты попали в список?
Совет министров Беларуси ввел новые правила обязательной регистрации предельных отпускных цен на лекарства и озвучил перечень препаратов, цены на которые производители обязаны зарегистрировать до 1 декабря 2023 года. Всего в список вошли 37 лекарственных препаратов, включая ибупрофен, аспирин и нимесулид.
Постановление Совмина, которое предполагает корректировку предыдущих правительственных постановлений по вопросам госрегулирования цен на лекарства, 11 июля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В силу нововведения вступят 14 июля 2023 года.
С этого дня регистрировать предельные отпускные цены производители обязаны будут на следующие препараты:
Амлодипин
Амоксициллин + клавулановая кислота
3. Аторвастатин
Ацетилсалициловая кислота
Бетагистин
Бисопролол
Валсартан
Гепарин
Донепезил
Железа (III) гидроксид полимальтозат
Зопиклон
Ибупрофен
Кандесартан
Карбамазепин
Карведилол
Лактулоза
Ламотриджин
Латанопрост
Леветирацетам
Лефлуномид
Лизиноприл
Лозартан
Лозартан + гидрохлоротиазид
Мелоксикам
Метопролол
Метформин
Моксонидин
Молсидомин
Нимесулид
Ницерголин
Омепразол
Рамиприл
Ривароксабан
Розувастатин
Спиронолактон
Триметазидин
Урсодеоксихолевая кислота
Точные дозировки и лекарственные формы, на которые будет распространяться требование обязательной регистрации предельных отпускных цен, указаны в постановлении Совмина.
В постановлении прописано, что лекарственные препараты, попавшие в перечень Совмина и оставшиеся в аптеках на 1 декабря 2023 года, могут быть реализованы по старым ценам до окончания срока их годности, если эти препараты:
прошли таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (в случаях, когда препараты по закону подлежат таможенному оформлению);
поступили на склад покупателя (если таможенному оформлению они не подлежат);
находятся в розничной продаже в аптечной сети.
Напомним, весной этого года глава Комитета госконтроля Валерий Герасимов заявлял о подготовке проекта указа о введении референтных цен в Беларуси.