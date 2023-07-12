В Беларуси ввели новые цены на важнейшие лекарства 12.07.2023, 11:32

Какие препараты попали в список?

Совет министров Беларуси ввел новые правила обязательной регистрации предельных отпускных цен на лекарства и озвучил перечень препаратов, цены на которые производители обязаны зарегистрировать до 1 декабря 2023 года. Всего в список вошли 37 лекарственных препаратов, включая ибупрофен, аспирин и нимесулид.

Постановление Совмина, которое предполагает корректировку предыдущих правительственных постановлений по вопросам госрегулирования цен на лекарства, 11 июля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В силу нововведения вступят 14 июля 2023 года.

С этого дня регистрировать предельные отпускные цены производители обязаны будут на следующие препараты:

Амлодипин

Амоксициллин + клавулановая кислота

3. Аторвастатин

Ацетилсалициловая кислота

Бетагистин

Бисопролол

Валсартан

Гепарин

Донепезил

Железа (III) гидроксид полимальтозат

Зопиклон

Ибупрофен

Кандесартан

Карбамазепин

Карведилол

Лактулоза

Ламотриджин

Латанопрост

Леветирацетам

Лефлуномид

Лизиноприл

Лозартан

Лозартан + гидрохлоротиазид

Мелоксикам

Метопролол

Метформин

Моксонидин

Молсидомин

Нимесулид

Ницерголин

Омепразол

Рамиприл

Ривароксабан

Розувастатин

Спиронолактон

Триметазидин

Урсодеоксихолевая кислота

Точные дозировки и лекарственные формы, на которые будет распространяться требование обязательной регистрации предельных отпускных цен, указаны в постановлении Совмина.

В постановлении прописано, что лекарственные препараты, попавшие в перечень Совмина и оставшиеся в аптеках на 1 декабря 2023 года, могут быть реализованы по старым ценам до окончания срока их годности, если эти препараты:

прошли таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (в случаях, когда препараты по закону подлежат таможенному оформлению);

поступили на склад покупателя (если таможенному оформлению они не подлежат);

находятся в розничной продаже в аптечной сети.

Напомним, весной этого года глава Комитета госконтроля Валерий Герасимов заявлял о подготовке проекта указа о введении референтных цен в Беларуси.

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