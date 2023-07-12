Гиркин запаниковал из-за слов Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе 2 12.07.2023, 11:37

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Диверсант предупредил российские власти об «угрозе».

Перспектива вступления Украины в НАТО сильно тревожит российского чекиста, военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова). Он уверен, что громкая фраза президента Украины Владимира Зеленского на саммите Альянса в Вильнюсе озвучена неспроста.

С комментарием Стрелков выступил на своем канале в Telegram вечером 11 июля, передает dialog.ua.

Зеленский, выступая в Вильнюсе, заверил, что присоединение Украины пойдет на пользу НАТО: «Украина сделает НАТО сильнее».

Стрелков очень серьезно воспринял эти слова. «Звучит как угроза… А учитывая, что пан Зеленский, в отличие от Сами Знаете Кого (вероятно, подразумевает президента РФ Владимира Путина - ред.), слов на ветер не бросает, то в НАТО серьезно задумались. А в Кремле у Сами Знаете Кого остро зачесался нос, так и просится в чьи-то руки», - написал чекист.

Ситуацию с Украиной и НАТО прокомментировал и российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) в Telegram.

Он пришел к выводу, что будущее членство Украины лишь дело времени. И это, отметил он, во многом заслуга именно Путина.

«Но то, что направление уже выбрано, и через год, два или пять Украина будет в НАТО, сомневаться все сложнее. Гениальный великий кормчий (Путин - ред.) не успокоится, если не оставит после себя дымящиеся руины всего, что было сделано до него гораздо более умными, чем он, людьми. А то, что вся система безопасности страны уже практически разрушена, видно, что называется, невооруженным глазом. Но этого мало, и пока он не добьет вообще все, он нас не покинет», - написал российский блогер.

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