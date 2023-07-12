Теплая ванна Кремля протекает Сергей Романов, planeta.press

12.07.2023, 12:02

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К чему привел прием Путиным Пригожина.

Кто его уполномочил? Какую он пургу несет? Теперь снова актуальны слова Путина о своем пресс-секретаре Пескове. Президентский голос привычно выдал два взаимоисключающих заявления. Ну а что, раз о встрече только ленивый не прознал, не говоря уже о западных разведках и столь же пронырливых западных журналистах. Вот и высказался Песков. Ну, это вещь привычная. Мы к «Вагнеру» никакого отношения не имеем, но миллиарды им дали. Нам на них после путча наплевать, но в Кремле мы их выслушали. Устроили мятеж, а потом – чего изволите.

35 человек – и ничего не известно. Во-первых, какой он тогда пресс-секретарь, если такую информацию ему не доверяют. Во-вторых, хоть кто-то же должен рассказать хоть какие-то детали о том, как протекал сабантуй. Может, там Путина лицом по столу возили да канкан танцевать заставляли.

Одно понятно – теперь это другой Путин. Это крышка в гроб его репутации верховного стерха. Военкоры теперь к нему без пиетета, окружение – тоже. Он теперь не единоличен. Он теперь коллективен, на него не оглядываются. Внутри президентом помыкают «башни», коллега Эрдоган откровенно издевается за рубежом.

Если раньше в Москве пафосно говорили о «красных линиях», то теперь лексика состоит из «утерся», «обманули», «надули». Это все о возвращении из Турции украинских «нацистов» – командиров обороны «Азовстали».

И ведь сколько поводов порыдать: то мятеж Пригожина, то «кидок» Эрдогана», теперь еще прием «вагнеровцев» в Кремле. Ладно, Гиркин. Он уже давно президента помоями поливает. Но даже мамкин гусар от шока начал публиковать у себя в Телеграме котиков. Теперь же «искрит» и у других воен- и не очень кОров. Несмотря на всю фриковатость данной прослойки Z-публики – это властители умов и дум. Вот и задаются вопросом, почему Путин с мятежниками поговорил, а с родными убитых летчиков штатной армии – нет.

Да и как такой абсурд не заметить: это все равно, что Ленину было поговорить с Фанни Каплан за чашечкой кофе в романтичных закоулках Петрограда. Не то, чтобы именно такие аналогии, но вот вам главная мысль едва ли не во всех кляузах военкоров.

Но Путин останется в своем виртуальном мире. Как бы это ни парадоксально звучало о человеке, который так и не освоил компьютер. Он же все равно не читает интернет. Главный не знает о том, что сейчас любая информация становится достоянием широких народных масс буквально за секунды. Грех такого и не затянуть в теплую ванну. Да, иногда на плешивую голову будут выливать холодный душ. Но все в порядке – в телевизоре все равно напомнят, что он – гений многоходовочек. Никто не покушается на его статус демиурга.

Да, более практичные товарищи быстренько укрепят свои позиции у двора. Да что там – даже Пригожин окажется не в такой уж Беларуси. Летать на Родину будет можно, Африка тоже останется за его бойцами. А Кремлю грех отказываться от единственной мотивированной армии в России. Со всеми ее фокусами и риском повторного похода на Москву. Все пока еще хорошо. Путин в Кремле. Пока не вынесли вперед ногами. В случае чего, сменить положение – дело двух минут.

Сергей Романов, planeta.press

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