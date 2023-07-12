Подрыв «Северных потоков»: Германия обнаружила новые улики 3 12.07.2023, 12:07

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К взрывам могла быть причастна легкая яхта «Андромеда».

Немецкие следственные органы обнаружили следы подводной взрывчатки в образцах, взятых с яхты, которая, как подозревает следствие, могла быть использована для взрыва газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Германии в Совет Безопасности ООН.

Германия, Швеция и Дания проводят независимые расследования взрывов на Северных потоках. Страны направили свои предварительные выводы в Совет Безопасности ООН накануне заседания, созванного по инициативе России, которая пожаловалась, что ее не информируют о ходе следствия.

«Ни одно из расследований не завершено, и на данный момент еще невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер актов саботажа беспрецедентен, а расследования сложны», – говорится в общем письме трех стран.

Немецкое следствие расследует аренду подозрительной парусной яхты, оформленной таким образом, чтобы «скрыть личность настоящего фрахтователя». «Есть подозрения, что данное судно могло быть использовано для перевозки взрывчатых веществ с целью атаки на газопроводы», – говорится в письме о расследовании немецкой стороны, обнаружившей в образцах, взятых с лодки, следы подводной взрывчатки.

«На данный момент невозможно достоверно установить личности преступников и их мотивы, особенно по вопросу о том, руководило ли инцидентом государство или государственный деятель», – говорится в письме.

Как ранее писали немецкие СМИ, следствие изучает версию, по которой к взрывам могла быть причастна легкая яхта «Андромеда». Речь идет о небольшом гражданском судне, вышедшем из немецкого порта в городе Росток 6 сентября и, судя по выводам следствия, было и в районе взрывов. Яхта провела в море около двух недель и за неделю до взрывов совершила небольшую остановку в Польше.

Напомним, 26 сентября 2022 года три из четырех труб газопровода «Северный поток» были взорваны. В результате взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» у острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

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