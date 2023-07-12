«Врачей нет даже в реанимационных бригадах» 1 12.07.2023, 12:13

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Иллюстративное фото

Шокирующие факты о состоянии «скорой помощи» в Гродно.

Авторы телеграм-канала «Белые халаты» рассказали о состоянии медицинской помощи в белорусских регионах.

Особенный интерес вызывает ситуация с УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» в Минске.

Сотрудники жалуются на:

огромные нагрузки - 11-12 вызовов в сутки для одной бригады

кадровый дефицит, когда врачей нет даже реанимационных бригадах, и на выезд ставят двоих фельдшеров, а в обычной бригаде вообще может быть только один фельдшер

потребительский экстремизм, когда скорую вызывают по поводу температуры 37,5, померить давление, просто поговорить. При этом ни руководство ГСМП, ни Минздрав не видят в этом проблемы

Итого, по кадрам (информация требует верификации):

на 2-ой подстанции летом увольняется 12 сотрудников,

на 4-ой подстанции - 13 сотрудников,

на 5-ой - 7 сотрудников,

на 6-ой - 9 сотрудников.

на 8-ой - 4 сотрудника.

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