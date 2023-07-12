Шойгу «замазал» Путина 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

12.07.2023, 12:23

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Фото: Getty Images

Сергей Кужугетович поставил изящную подножку главе Кремля.

Как похвалить, на самом деле подставив подножку? Демонстрация от министра обороны Сергея Шойгу.

Много лет великий геополитик занимается манипуляциями, обладая абсолютной властью, он спихивает ответственность на подчиненных. Если что не так, то они виноваты – он не знал, занят, нельзя же за всем уследить и т.п. Пресс-секретарь Дмитрий Песков любит давать ответы в стиле: «Это не наш вопрос, спросите у Минобороны, МИД и т.п.».

Этому конец. Сергей Кужугетович объяснил теперь, что Путин «в курсе»: «Хочу особо подчеркнуть, что, несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Детально по каждому направлению».

Как изящно Сергей Шойгу прицепил к себе «наручниками» великого геополитика, защелкнул ему на запястья «браслеты». Думаешь, что удастся все свалить на меня и моих генералов? Нет, дорогой ВВ, ты все знал, за все ответишь вместе с нами.

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