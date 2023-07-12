Журналисты сравнили «элитные» и дешевые соки в белорусских магазинах 2 12.07.2023, 12:27

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Есть ли смысл переплачивать?

В рамках программы поддержки любознательности продолжаем изучать дорогие и дешевые продукты, пишет onliner.by. В этот раз в качестве объекта «расследования века» мы взяли яблочный сок. У нас две литровые упаковки примерно одинакового напитка от разных производителей и по разным ценам. Один примерно в 6 раз дороже другого.

Литровая упаковка восстановленного сока сейчас стоит около 3—4 рублей. Но есть варианты, которые продаются гораздо дороже и заметно дешевле. Мы взяли оба.

Дешевое

Сначала все пошло не по плану. Мы нашли тетрапак с изображенными на этикетке яблоками, цена — как у обычной питьевой воды в литровой бутылке (1,59 рубля). Уже после покупки оказалось, что низкая цена имеет оправдание: внутри не сок, а сокосодержащий напиток (состоит из яблочного сока, сахара, лимонной кислоты, ароматизатора «Яблоко» и воды).

Потом выяснилось, что под этой маркой продается не только сокосодержащий напиток, но и привычный стопроцентный сок — подороже, но все равно очень бюджетно. Восстановленный яблочный сок без сахара Yesta мы купили на акции за 2,29 рубля.

Yesta делается в России (Смоленская область), на Ярцевском комбинате алкогольных и безалкогольных напитков. На сайте производителя указано, что они используют самое современное оборудование и поставляют соки по всей России. Заявляют: «Мы стремимся к наилучшему качеству продукции».

Описания их сока мы не нашли, на сайте есть только изображение упаковок.

На этикетке указано, что в составе яблочный сок и вода («Изготовлено из концентрированного яблочного сока»). Калорийность — 45 ккал.

Дорогое

Здесь у нас тоже восстановленный яблочный сок без сахара (также сделан из концентрата). Вода в составе не указана, но очевидно, что она есть. На одном из сайтов в описании этого продукта указано: «На 85% состоит из сока». Калорийность — 43 ккал.

Это Granini из Франции, литр стоит 12,24 рубля. Такая высокая цена явно не из-за упаковки: здесь не стекло, а пластиковая бутылка с фирменными кружочками.

На сайте указано, что сок изготавливается опытными и самоотверженными сотрудниками, соответствует самым высоким стандартам качества, поставляется по всему миру.

Производитель пишет, что для соков используются только лучшие фрукты («Не каждый вид фруктов превращается в сок Granini», «Мы никогда не покупаем дешевые фрукты на спотовых рынках»), и указывает, что конкретно в яблочном соке будет ощущаться кислинка.

Открываем и пробуем

У Yesta за 2 рубля цвет темно-янтарный, у Granini — светло-янтарный. С прозрачностью все хорошо.

А что по вкусу? Отзывы ребят о соке за 2 рубля:

«Думаю, что это дорогой сок, потому что я никогда не угадываю и думаю, что здесь подвох».

«Ощущаю много воды. Как будто этот сок хорошо разбавили водой».

«Мне кажется, что это сладкий натуральный сок, сильно разбавленный водой».

А вот отзывы о дорогом соке за 12 рублей:

«По вкусу как будто свежевыжатый сок. Он напомнил мне детство, когда мой дед сок выжимал. Получался мутный напиток с мякотью».

«Ой, кисленько».

«По ощущениям здесь мало сахара, люблю такое».

Ребята отметили, что дорогой сок ярко пахнет свежим домашним яблоком. Дешевый сок тоже пахнет хорошо, но по-другому: чувствуется больше сладости, чем натурального фрукта.

Также мы попросили дегустаторов налить себе сокосодержащий продукт. Попробовав, они сразу поняли, что это не сок:

«Как будто разбавленный Yuppi».

«Как сладенькая вода с ароматизатором яблока».

«Ой, сильно чувствую лимонную кислоту».

Наши дегустаторы классные, но не профессионалы. Поэтому мы не претендуем на единственно правильную оценку. Пробуйте и выбирайте — как раз в TikTok рекомендуют каждую неделю покупать в магазине продукт, который вы никогда не пробовали.

P. S. Спустя несколько дней обнаружился неочевидный бонус хранения сока в прозрачной бутылке. Через неделю в соке Granini мы заметили белую плесень (срок хранения после открытия — четыре дня, но мы решили не обращать на него внимания — и сделали это зря). Как выглядел внутри упаковки сок Yesta спустя некоторое время, неизвестно из-за непрозрачных стенок тетрапака.

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