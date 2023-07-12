Олег Белоколос: Нельзя повторять ошибки Будапештского меморандума 1 12.07.2023, 12:31

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Олег Белоколос

Гарантии должны носить четкие формулировки.

Страны G7 сегодня, 12 июля, согласуют принципы гарантий безопасности для Украины. Это произойдет в рамках саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе. Гарантии для Украины названы «историческими».

Какие условия будут для Киева приемлемы? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экспертом по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом.

— Честно скажу, мне самому интересно, какие там будут формулировки. Как человек, который близко знаком с дипломатией, я всегда предпочитаю внимательно изучать формулировки, прописанные в документах. Именно там, в общем-то, все и находится. Давайте вспомним печально известный Будапештский меморандум, о который до сих пор «ломают копья»: это или гарантии безопасности, или еще что-то такое. Это первый момент.

Второй момент — почему важны эти формулировки. Дело в том, что гарантии безопасности — это такой журнализм, без обид. Это не дипломатический термин, такого понятия в международной политике не существует, его выдумали для удобства. Есть классический вариант — это договор об оказании помощи, когда страна «А» обязывается оказать помощь стране «Б», или договор о взаимной помощи между странами «А» и «Б». Какую именно помощь и как — все это четко прописывается именно в этих соглашениях. Вот это условно можно назвать гарантиями безопасности, хотя на самом деле это формулируется в рамках такого договора о помощи или взаимопомощи. Как оно будет сформулировано — нельзя сказать, пока не будет опубликован текст соглашения. Но я знаю, что переговоры шли буквально до самого последнего дня.

— В итоговом коммюнике прозвучало и требование от режима Лукашенко прекратить злонамеренную деятельность против соседей. Какой сигнал посылает Альянс Лукашенко?

— Да, я слышал, что такое упоминалось. Насколько это действенно и что будет стоять за этой формулировкой, мы узнаем в ближайшее время. Однако то, что было указано и то, что я услышал из комментария по поводу возможного размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси, сам этот вопрос в таком контексте как минимум свидетельствует, что вся эта деятельность не проходит мимо НАТО.

Как оно будет дальше развиваться, мы узнаем в ближайшее время, поскольку идет достаточно постоянное нагнетание со стороны Российской Федерации.

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