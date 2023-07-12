Белорусский психотерапевт посоветовал снимать напряжение с помощью дачи 2 12.07.2023, 12:56

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Как поддерживать душевное здоровье.

Как справиться с депрессиями, паническими атаками, бессонницей и другими расстройствами психики, сайту bobruisk.ru рассказал психотерапевт из Бобруйска Александр Каноник.

Александр Николаевич Каноник – врач-психотерапевт 1-й категории. Ему 58 лет. Родился в Воложинском районе Минской области. В 1989 году окончил Минский медицинский институт. 20 лет отработал врачом-психиатром в психиатрическом отделении Бобруйской больницы скорой медицинской помощи им. В. О. Морзона. Последние 15 лет работает психотерапевтом в санатории «Шинник», параллельно занимается частной практикой по лечению зависимостей.

«У тех, кто перенес ковид, стали чаще отмечаться приступы паники»

– Александр Николаевич, для некоторых «психолог», «психотерапевт», «психиатр» – одно и то же. Можете доступно объяснить, в чем разница между этими специалистами?

– Все они занимаются, в принципе, одним и тем же – решают психические проблемы людей. Но надо понимать, что есть просто проблема, а есть психическое расстройство с набором симптомов. Просто проблемы помогает решить психолог, без медикаментов. Психотерапевт занимается уже пограничными психическими расстройствами, такими, как невроз, тревожное расстройство, и этот специалист в своей работе использует различные методики. А психиатр занимается лечением тяжелых заболеваний, где присутствуют расстройство и мышления, и восприятия, и памяти, и депрессия, и здесь в основном – медикаментозные способы лечения.

– Меняется ли отношение к специалистам с приставкой «психо» в нашем обществе? Еще недавно многие говорили: «Я не псих, не пойду на прием!»

– Да, сегодня отношение поменялось. Пациенты перестают нас бояться. На Западе уже десятилетиями считается нормой обращаться за помощью к таким специалистам, меняется менталитет и у наших людей.

– С какими жалобами сегодня к вам идут чаще всего?

– Основные – это тревожно-депрессивные расстройства, куда входят и панические расстройства, а также разного рода зависимости – алкоголизм, никотиновая, реже – компьютерная. Эти расстройства всегда были распространены, но в последнее время их количество выросло. Тревожно-депрессивные расстройства, которые, согласно классификации ВОЗ, много лет занимали четвертое место среди всех заболеваний, сейчас выходят на второе место, уступая лишь ишемической болезни сердца. Больше сегодня стало фобий, расстройств адаптации. Влиять на все это могут самые разные причины – и экономические, и социальные, и материальные... и все, что угодно. Кстати, у тех, кто перенес ковид-инфекцию, стали чаще отмечаться приступы паники, тревоги, страха, совершенно ничем не мотивированные.

«У женщин чаще диагностируется депрессия»

– Насколько актуальна у нас сегодня проблема депрессии? Растет ли число людей с такой проблемой?

– Это широко распространенное заболевание, которым страдают люди на всей планете. Примерно 500 миллионов человек в мире, в той или иной степени, подвержены депрессии. Что касается Беларуси, этим недугом страдает порядка 5,6 процентов населения. Нельзя сказать, что в последнее время наблюдается какой-то всплеск. Хотя ситуация в мире и в стране сейчас непростая, люди адаптируются к стрессу, живут, работают…

– Как понять, когда у человека просто плохое настроение, а когда – депрессия?

– Настроение может меняться в течение дня, недели в зависимости от погоды, наличия проблем, физического здоровья, гормонального статуса и так далее. Депрессия же – это постоянное снижение настроения на протяжении 3-4-х недель. При этом появляются такие симптомы, как невозможность сконцентрироваться или принять решение, проблемы в общении с людьми, потеря интереса к любимым занятиям, необычная нерешительность, постоянные сомнения при выполнении даже самых обыденных вещей дома и на работе, пессимистическое видение будущего, проблемы со сном, аппетитом, мысли о бессмысленности существования, нарушение соматических функций – боли в сердце, тахикардия, тяжесть и сдавливание в груди, запоры, головные боли. Также может появиться постоянное чувство усталости, потеря энергии.

– Может ли человек помочь сам себе при депрессии?

– Если речь идет об истинной депрессии, то это серьезное расстройство, которое должно лечиться медикаментозно, и здесь поможет только специалист. В этом случае человек не сможет сам себя мобилизовать, ему не помогут прогулки на воздухе, охота или рыбалка. Если речь идет про обычный стресс, упадок настроения, то все это может помочь. В этом случае можно заняться любимым делом, отключить телефон, уехать в путешествие, пообщаться с друзьями – станет легче. В силу того, что проявления депрессии часто бывают внешне похожи на обычные колебания настроения, а также сопровождаются большим количеством соматических жалоб, пациент не всегда понимает, что с ним происходит. Тревожно-депрессивные больные часто жалуются на боли в сердце, в животе, головные боли, онемение рук, конечностей. Все это, на самом деле, не связано с заболеванием внутренних органов, и когда восстановится фон настроения, эти боли уходят сами по себе.

– Кто чаще страдает от депрессий?

– У женщин чаще диагностируется депрессия, это связано с рядом физиологических особенностей женского организма. Также у женщин чаще выявляется депрессия, потому что им проще разговаривать о своем эмоциональном состоянии, мужчины же предпочитают все носить в себе. Возрастает риск развития депрессии в пожилом возрасте в связи с потерей смысла жизни, когда взрослые дети покидают семью, при утрате близкого человека. А вообще, депрессия может поразить любого, независимо от пола, возраста, социального и материального положения.

«Бессонницей страдает 20-25 процентов населения»

– Александр Николаевич, в последнее время нередко приходится слышать о проблемах с бессонницей…

– Да, это очень частая форма расстройств, ею страдает 20-25 процентов населения Земли. Бессонница – это и трудное засыпание, и повторные пробуждения по ночам, и слишком раннее пробуждение утром. Эта проблема свойственна больше женщинам, пожилым людям в периоды стрессов. Наиболее частыми причинами бессонницы являются: конфликты и стрессы повседневной жизни (проблемы на работе, домашние заботы, волнения перед важными событиями), различные соматические расстройства (кашель, одышка, артриты, различные боли). Также на сон может влиять прием различных лекарств и психоактивных веществ, включая алкоголь и никотин. Многие люди используют алкоголь как снотворное, но часто он, напротив, вызывает расстройство сна – частые пробуждения ночью, причем, это сохраняется еще долго после приема спиртного.

Нормальный сон у взрослых людей длится от 4-х до 10-ти часов. Новорожденные спят 20-22 часа в сутки, в юности – 8-10 часов, после 20 лет – 6-8 часов. Пожилые люди обычно спят ночью меньше, но днем им необходимо также вздремнуть.

– И что делать людям, у которых проблемы со сном?

– Важно ложиться в постель и просыпаться в одно и то же время, избегать дневного сна и дремания у телевизора вечером. Используйте кровать только как место для сна, не стоит в ней есть, читать, размышлять о жизни, лежать так просто. Если вы через 10 минут после «отбоя» не можете уснуть, лучше встать и заняться привычной работой, а при появлении сонливости снова лечь в постель. Проснувшись ночью, не смотрите на часы, лучше попробуйте повернуться на другой бок и снова уснуть.

Создайте комфортные условия для сна: удобная постель, отдельные одеяла для спящих, исключение шума, оптимальная температура. Не употребляйте перед сном кофе, алкоголь, и курить не стоит. За три часа до сна лучше не есть, хорошо, если ужин будет включать молоко, сыр, яйца, овощи, орехи. Не пейте перед сном много жидкости. Имейте в виду, что сексуальное удовлетворение способствует сну.

«При панических атаках следует обратиться к специалисту»

– Панические атаки – что это такое и что с ними делать?

– Это внезапно возникающие приступы страха или тревоги, абсолютно ничем не мотивированные. Такие приступы, как правило, сопровождаются повышенным давлением, учащением пульса, дрожью и потливостью и продолжаются около пяти минут. Человек может даже среди ночи внезапно проснуться с такими симптомами. Четко связать это с какими-либо причинами трудно, приступы случаются на фоне совершенно спокойной и ровной жизни, при нормальном достатке. Здесь, скорее всего, задействованы гормональные причины.

– Значит, лечится это медикаментами?

– Лучше сразу обратиться к специалисту. Наряду с психотерапевтическим лечением широко используются медикаменты, в частности, антидепрессанты. Многие пациенты отказываются их применять из-за опасения впасть в зависимость. На самом деле, никакой зависимости эти препараты не вызывают и очень эффективны. Сложность лечения панических атак заключается в том, что люди зачастую принимают их проявления за какие-то физиологические проблемы и бегут к терапевту или невропатологу. Хорошо, если те разберутся быстро и перенаправят к психотерапевту. Потому что пациент с такими проявлениями, как правило, проходит массу обследований, приобретает дорогостоящие лекарства, а эффекта никакого. Возможно, одна таблетка того же антидепрессанта снимет все симптомы.

«Если появляются страхи посещения людных мест, то надо чаще окунаться в толпу»

– Часто ли к вам обращаются пациенты с фобиями, и какие именно страхи мучают людей?

– Да, это довольно распространенная проблема. Самые частые обращения связаны со страхом замкнутых пространств, страхом посещения людных мест, то есть, с теми, которые влияют на качество жизни. Еще бывают навязчивые состояния или действия, когда человек, к примеру, по несколько раз возвращается и проверяет, выключен ли газ, закрыта ли дверь. Если такое происходит по три-четыре раза, то это вызывает опасения.

– Самому можно победить эти страхи?

– Можно. Если у человека появляются страхи посещения людных мест, то надо, наоборот, чаще окунаться в толпу. Страх замкнутых пространств – не значит, что вы должны ограничить себя в пользовании лифтом. Есть специальные методики в психиатрии, которые помогут от этого избавиться, просто нужно обратиться к врачу.

«Не замыкайтесь в себе, поделитесь проблемами с близкими людьми»

– Иногда бывает, что ты живешь в постоянном напряжении. Как не сойти с ума?

– Если нельзя изменить ситуацию, нужно поменять свое отношение к ней, приспособиться к стрессу. Не замыкайтесь в себе, поделитесь проблемами с близкими людьми, это ослабит стресс наполовину. Хорошо помогают отвлечься танцы, пение, другие занятия, способствующие релаксации. Можно взять кратковременный отпуск и отдохнуть.

– Как вы сами, Александр Николаевич, боретесь со стрессом?

– В последнее время мне нравится ездить на рыбалку. Люблю поиграть в бильярд. Дача, физический труд и отдых на свежем воздухе, общение с друзьями – все это хорошо помогает снять напряжение.

– Можете ли вы, взглянув на человека на улице, понять, что перед вами – ваш пациент?

– Где-то да. По внешним признакам, даже не вступая в словесный контакт, можно заметить напряжение, тревогу на лице, беспокойство, что может косвенно говорить о наличии расстройств. Однако, чтобы увидеть истинную картину, нужно все же побеседовать с человеком. А так, это только предположения, не стоит слишком доверять глазам (улыбается).

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