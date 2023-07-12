Украинские дроны «заклевали» новейший российский танк Т-90 «Прорыв» вблизи Бахмута 1 12.07.2023, 12:59

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Бронетехнику ликвидировали во время контрнаступления.

Пилоты дронов-камикадзе из роты «Рарог» добили новейший российский танк Т-90 «Прорыв», который был поврежден во время боя с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения Т-90 украинские воины опубликовали в соцсети.

«Во время удачного контрнаступления в районе Бахмута побратимы одной из механизированных бригад «разули» новейший российский танк Т-90. По данным нашей разведки вражеский экипаж планировал оттянуть боевую бронированную машину в тыл ночью, чтобы восстановить ее боеспособность. Но пилоты FPV роты «Рарог» двумя точными попаданиями превратили вражеский танк в металлолом!», - пишут аэроразведчики в комментарии к видео.

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