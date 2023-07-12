Апогей паранойи: секретный бронепоезд Путина показали изнутри 12.07.2023, 13:15

2,302

Глава РФ панически боится покушения.

Российский президент Владимир Путин известен своими параноидальными убеждениями, он слишком заботится о своей безопасности. Теперь оказалось, что у Путина есть свой бронепоезд.

Журналисты CNN показали его изнутри, он оснащен тренажерным залом, кабинетом косметолога, спа, что позволяет диктатору не просто путешествовать с комфортом, но и заботиться о себе.

О личной жизни российского диктатора известно мало. За его публичным имиджем тщательно следят, но ряд документов и фотографий, полученных эксклюзивно лондонской группой расследований России, Центр «Досье» раскрывает детали, которые Кремль скрывает от общего глаза, и указывает на то, насколько паранойя Путина создала «замкнутое существование».

То, что Путин пользуется поездом, хорошо известно. Сам Кремль обнародовал изображения встреч, состоявшихся в одном из вагонов поезда, в изысканно украшенном зале заседаний. Однако содержание других более 20 вагонов поезда было государственной тайной.

Доказательства, что поезд действительно принадлежит Путину

В Центре «Досье» утверждают, что утечка документов поступила от инсайдера в российской компании «Циркон Сервис», которой государственный железнодорожный оператор «Российские железные дороги» поручил оборудовать вагоны, предназначенные для офиса президента России.

Среди частей поезда детализирован номер вагона №021-78630. В глянцевой брошюре самого «Циркона" изображен роскошный тренажерный зал и спа на колесах, разработанные для Путина.

Строительство было завершено в 2018 году. На момент фотографирования поезд был оснащен итальянскими весами Technogym и силовым оборудованием, позже замененным оборудованием Hoist, изготовленным американской компанией.

«Через дверь, далее вниз по вагону, полный косметологический центр оборудован массажным столом и всеми видами высококачественного косметологического оборудования, включая, согласно документу, радиочастотный аппарат, используемый для усиления подтянутости кожи», – рассказывают исследователи.

Сама комната, согласно документам Центра «Досье», оборудована таким образом, чтобы предотвратить использование подслушивающих устройств.

Ванная комната украшена плиткой и оснащена турецкой паровой баней и душем.

Среди документов, обнародованных расследователями, есть письма, которые привязывают оборудование вагонов, включая тренажерный вагон, непосредственно к чиновникам наивысшего уровня администрации Путина.

В Кремле категорически отрицают наличие у Путина этого поезда. Однако доказательства доказывают обратное: 2 ноября 2018 состоялось совещание для оценки работы, которую осталось выполнить в вагоне номер №021-78630. Протокол этой встречи, также получивший Центр «Досье», показывает, что кроме руководителей «Циркон Сервиса» и «Российских железных дорог», на ней присутствовали 10 представителей Федеральной службы охраны (ФСО) — организации, занимающейся охраной президента России.

Поезд Путина с начала войны долгое время стоял у Валдая — отдаленного российского региона между Москвой и Санкт-Петербургом. Путин имеет обширную резиденцию в этом районе, известном своим озером и лесами.

Именно по изображению этих куполов мы знаем, что поезд Путина имеет обычную внешнюю разметку русского поезда.

Путин чувствует свою незащищенность

Чтобы понять менталитет Путина, лучшее, что можно сделать, это обратиться к тем, кто провел с ним время. Среди них и Аббас Галлямов, который годами был одним из спичрайтеров Путина.

«Его чувство политической незащищенности привело к тому, что он начал чувствовать себя все более и более физически незащищенным», – сказал Галлямов из Израиля.

«Паранойя», как ее описывает Галлямов, заставила Путина возводить вокруг себя все новые и новые стены.

По словам Галлямова, Путин чувствует, что проигрывает войну, проигрывает в политике. У него становится все больше врагов. И психологически он хочет чувствовать себя защищенным от всех этих вещей.

Этот подход уединения нарушил мятеж ЧВК «Вагнер». В последующие дни после восстания Путин совершил несколько встреч и даже был замечен с представителями общественности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».