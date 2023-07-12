«Самый дорогой дом — 3,5 тысячи долларов» 12.07.2023, 13:23

Какие крепкие хаты под дачу продают в часе от Минска.

Всем понятно, что купить старую хату в деревне можно как за 500 долларов, так и за 15 тысяч. Причем цена редко зависит от состояния строения, больше влияет месторасположение. Но мы живем в мире машин и асфальтированных дорог, поэтому можно смело рассматривать дома под дачу и в ста километрах от города — час времени за рулем, зато можно найти вариант подешевле.

Realt.by присмотрел сразу несколько достойных домиков. За самый дорогой из них просят всего 3,5 тысячи долларов.

Новоселки, Воложинский район, 90 км от МКАД

Деревня тихая, старинная, в 4 км от берега Западной Березины. В километре находится железнодорожная станция Мельковщина, через которую ходит дизель «Молодечно — Лида». Сюда приезжает автолавка.

В доме одна большая комната с печью, кладовка и прихожая. Свет подключен, отопление печное, колодец рядом.

На 25 сотках расположены капитальный сарай из блоков и несколько ветхих сараев (на дрова). И этот вариант стоит всего 3500 долларов.

Туровщина, Вилейский район, 104 км от МКАД

Живая деревня в 15 км от Вилейки, рядом грибной лес. Домик здесь совсем небольшой, на 27 «квадратов», зато ухоженный и крепкий. Дополнительно можно использовать деревянную пристройку — например, под баню или санузел.

В объявлении говорится, что нынешний владелец сделал ремонт, установил новый электросчетчик и заменил всю электропроводку. Дом полностью готов к проживанию.

В цену входят мебель, телевизор и холодильник. Размер участка — 25 соток. Стоимость — 3000 долларов.

Вязькутин-1, Березенский район, 110 км о МКАД

Деревня небольшая, всего 10 домов. Вокруг леса, недалеко от дома два озера и речка.

Дом в хорошем состоянии, сделан косметический ремонт. Отопление здесь печное, вода из колонки.

На участке имеются дровница, недоделанная баня, два сарая, погреб. За все это просят 2700 долларов, но можно и поторговаться.

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