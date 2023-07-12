«Играл в окопе, прошел обучение как новобранец» 12.07.2023, 13:34

Музыкант Пит Павлов поехал с концертами к калиновцам.

«Я играл в военной форме и только М-16 поменял на гитару», — говорит Пит Павлов. Группу N.R.M в Украину пригласили белорусские добровольцы из полка Калиновского. Поездку музыканты готовили два месяца.

Отправляться к воинам без подарков не хотели, говорит Пит Павлов. За два месяца собрали 8,5 тысячи долларов на необходимое калиновцам военное снаряжение. Сбор средств продолжается до сих пор (для желающих присоединиться — счет здесь), пишет «Наша Нiва».

«Купленные вещи считаются на фронте расходными, так как быстро изнашиваются. Это тактические перчатки, очки, наколенники, балаклавы. Из важных для воинов сладостей привезли желатиновые конфеты и мясные чипсы. У калиновцев это все есть, но когда мы сказали, что будем покупать что-то для них, то командиры посоветовали, что им нужно», — объясняет лидер группы N.R.M.

Так сложилось, что к калиновцам поехал только Пит Павлов. О своем путешествии он вел видеоблог. Пробыл музыкант в Украине почти неделю: отыграл два концерта с новыми песнями, увидел собственными глазами, что натворили россияне войной.

Первый концерт состоялся на базе калиновцев.

«На нем было много воинов. Это были люди разного возраста. Много девушек. Много было уже взрослых мужчин, моего возраста и, как мне показалось, старше меня. Все достойные симпатичные люди. Атмосфера мне понравилась, в ней чувствовался дух товарищества», — рассказывает Пит Павлов.

По словам музыканта, особенно понравилась калиновцам песня «Палае», написанная во время войны.

«В полку состоялась ее премьера. Калиновцы даже предложили снять на нее видео. Скорее всего, в нем будут использованы съемки в полку, — рассказывает музыкант, а затем напевает припев песни:

Палае трава,

Гарыць

Мяжа

У небяспецы.

Сцяной ідзе полымя.

Палае трава,

палае дзень,

Палае сэрца.

Палае зямля мая».

Перед вторым выступлением в учебке для новобранцев музыканта самого сделали рекрутом и отправили на занятия.

Рекрута Павлова учили, как пользоваться американской винтовкой М-16, бросать гранаты, провели введение в тактику ведения современного боя.

«Я сам сержант-десантник и проводил подобные занятия, но, как выяснилось, советский опыт не соответствует современным реалиям ведения боя», — делится впечатлениями музыкант.

Сам же концерт проходил прямо в окопе.

«Я играл в военной форме и только М-16 поменял на гитару. Она словно перевоплотилась из оружия. Людей на нем было, разумеется, меньше, но прием был таким же теплым, как и в части, где дислоцируются калиновцы», — говорит белорусский музыкант.

Для Пита Павлова и других своих гостей воины организовали занятия на отвоеванном у россиянина БТРе.

Сначала машину гоняли по полю, а затем направили по асфальтированной дороге к супермаркету.

«Это была устаревшая, в плохом состоянии военная махина. Но было круто. Я сидел на броне, как когда-то в армии. Люди нас в поселениях приветствовали», — рассказывает музыкант.

Возле магазина Пита Павлова принимали за военнослужащего.

К нему подошла молодая женщина с сыном и попросила сфотографироваться на фоне военной машины с украинским флагом.

«Женщина рассказала, как переживает войну, как спасается от бомбардировок. Трогательно было, когда ее сын принес из магазина печенье. Тогда на меня накатили такие сильные чувства», — вспоминает музыкант.

Он говорит, что в Украине ощущение войны во всем.

Киев выглядит мирным городом, но много военных. На городских улицах много противотанковых «ежей», на объездных дорогах блокпосты. На тропинках к посадкам таблички — «Мины».

Возили белорусского музыканта и в Бучу.

Город восстанавливают, но следы боевых действий заметны. Много полностью развалившихся мостов, разрушены целые кварталы домов, как говорит Пит Павлов.

«Блогер Шура Балаганов возил нас в знаменитую Бородянку. На этот город россияне сбрасывали авиационные бомбы. После того как они попадали в обычные многоэтажные дома, которых в Минске тысячи, от них оставалась только половина. Такие бомбы разрушают примерно два подъезда, а остальные стоят. Увидев изуродованные здания, переживаешь сильные эмоции», — отмечает Пит Павлов.

Музыкант говорит, что ему рассказывали много историй героизма украинских солдат.

«У меня был разговор с «Психологом» (Алексей Назаров. — прим.), одним из шести белорусов, воюющих с 2014 года в легендарном «Азове». Молодой, красивый человек. Герой. Он говорил, что в одном из боев ему отрубило ногу, а руку ранило. Ему удалось уцелевшей [рукой] перетянуть жгуты. А когда отползал, отрубленная нога цеплялась за все, что попадалось на пути. Несмотря на ранение, «Психолог» вернулся в полк, чтобы передать свой невероятный опыт другим», — рассказывает Пит Павлов.

Музыкант доказывал украинцам и местным журналистам, что вина за то, что территорию Беларуси россияне использовали для нападения на Украину, лежит на Лукашенко и его пособниках. О том же лидер N.R.M говорил и на общеукраинском телемарафоне, куда его пригласили.

«Я говорил, что подавляющее большинство белорусов воспринимают войну в Украине как свою. Они на стороне украинцев всеми своими сердцами. Я призвал украинцев отделять белорусов от лукашистов», — отмечает Пит Павлов.

Он считает, что белорусы в 2020 году протестами сделали все возможное, чтобы отстоять свободу.

Пит Павлов оставался в Беларуси два года, когда в стране уже царили репрессии.

«Я каждый день ждал, что меня заберут. И страх пересилил мою прочность. В какой-то момент я почувствовал, что больше не могу и надо уезжать,— рассказывает музыкант.

Он признается, что на него не было непосредственного давления.

«Не было уголовной статьи. Доходили данные от других людей, что на допросах, когда у них находили мой контакт, то выспрашивали, откуда он», — признается собеседник.

В эмиграции Пит Павлов с группой N.R.M устраивают концерты. С этих средств он живет.

В ближайшее время, говорит музыкант, N.R.M отправится в европейский тур, который будет называется «Мроя як зброя».

На чужбине с группой «Пит Павлов» уже издал альбом «Зброя. Золата. Кабеты». Он писался 13 лет, на него уже снято четыре клипа. Это материал о событиях в Беларуси столетней давности, рассказывает музыкант.

«В нем чувствуются мотивы «Народного альбома». Там плоды моего исследования того периода. Начал писать сценарий к сериалу об этом времени», — анонсирует Пит Павлов.

Он считает, что вернуться в Беларусь нужно с оружием.

«Это простой и понятный сценарий», — подытоживает Пит Павлов.

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