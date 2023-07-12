Зеленский встретился со Столтенбергом на саммите НАТО в Вильнюсе 3 12.07.2023, 13:55

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Озвучено ключевое условие для приглашения Украины в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на саммите Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина будет частью Североатлантического альянса. Официальное приглашение поступит после того, как страна выполнит все условия.

Об этом Столтенберг сказал 12 июля, во второй день саммита НАТО в Вильнюсе (Литва). Он выступил на брифинге вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Мероприятие транслировалось в режиме онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, Украина сейчас как никогда близка к Альянсу. «Мы дадим приглашение Украине, когда все союзники отметят, что выполнены все условия», – заявил политик.

Он также повторил позицию, что до окончания войны, развязанной Российской Федерацией, страна не вступит в НАТО.

Страны-партнеры, как подчеркнул Столтенберг, помогут ВСУ перейти на стандарты Альянса в плане оборудования. Также многие страны НАТО возьмут на себя обязательство оказывать долгосрочную помощь в сфере безопасности.

Украина понимает, почему некоторые страны боятся говорить о членстве нашей страны в НАТО. Для этого необходимы соответствующие условия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

По словам президента, украинская сторона понимает, что не сможет стать следующим членом Североатлантического союза до тех пор, пока на ее территории продолжается войны с Россией.

«Мы адекватные люди, мы понимаем, что некоторые действительно боится говорить о нашем членстве сейчас, никто не хочет Мировой войны. Это понятно и логично... Украина понимает, что не может быть членом НАТО пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО когда действительно соответствующие будут условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле», - заявил президент Украины.

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