Российский Туапсе ушел под воду 9 12.07.2023, 14:17

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Началась эвакуация местного населения.

11 июля российский курортный город Туапсе залило водой из-за мощных дождей. На улицах города до метра воды. Кроме того, прошел ледяной дождь, а в море видели смерч.

Детали происшествия отражены в российских СМИ и местных пабликах.

Губернатор Краснодарского края пояснил, что наводнение произошло в результате поднятия воды на реках неподалеку от Туапсе. Также отметил, что за три часа выпало 144 мм осадков.

Между тем, россияне начали публиковать видео с последствиями наводнения в Туапсе. На видео видно, что машины залиты по крыши, люди пробираются более чем по пояс в воде. Кроме того, сильный поток просто несет авто по улицам.

Между тем представитель российских властей заверил, что «вода спадает».

Вопреки заявлениям некоторых представителей власти, началась эвакуация местного населения. В частности, речь пока идет о вывозе людей из четырех населенных пунктов на Кубани.

В сети опубликовали некоторые детали стихии, бушевавшей в Туапсе накануне. В частности, на видео видно, как в нескольких сотнях метров от берега поднялся смерч. А на берегу тем временем выпал град размером с перепелиное яйцо: он разбивал стекла в автомобилях и пробивал насквозь пластиковую мебель.

Также появились новые видео – на них люди не удивляются стихии, а шокированы тем, как потоки воды разрушают набережную и заливают пансионаты.

Отметим, Туапсе – город с 60-тысячным населением на берегу Черного моря. В 200 км километров северо-западнее – Крымский мост и паромная переправа, которую наладили россияне.

Согласно данным портала погоды, в среду и четверг (12-13 июля) там и дальше будет лить дождь.

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