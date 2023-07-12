«Выбрала эту страну для получения высшего образования и ни разу не пожалела» 12.07.2023, 14:24

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Как белоруска поступила в вуз в Чехии.

Журналист Tochka.by поговорил теперь уже с белорусской студенткой одного из университетов в Праге. Узнали, как прошли экзамены, почему это не ЦТ и что дает статус студента в Чехии.

Юлия (имя изменено, контакты есть в редакции) поступила в университет в Праге, набрав больше всех баллов по специальности «Физическое воспитание и здоровье». Профиль был выбран не случайно: собеседница продолжает профессионально заниматься спортом и будет представлять вуз на внутренних и международных соревнованиях.

Глобальных преимуществ первенство по итогам экзаменов не дает. Тем не менее, это показывает уровень знания чешского языка на фоне его носителей и радует в контексте проделанной работы. Теперь собеседница будет бесплатно учиться в вузе Чехии, а в случае успешной сдачи сессии сможет рассчитывать и на стипендию.

Как помогли подготовительные курсы?

Юлия задумалась о получении высшего образования в Чехии еще во время учебы в белорусской школе. В 11-м классе она начала самостоятельно учить чешский язык и готовить документы в посольство.

Получение студенческой визы – это отдельная история. Мама нашей героини не откладывала все на последний момент, хотя окружающие говорили, что с оформлением разрешительного штампа можно и не торопиться. В итоге готовый паспорт забрали 24 февраля 2022-го, в день, когда начались боевые действия в Украине. Впоследствии посольство Чехии прекратило выдавать визы белорусам.

На семейном совете решили, что Юля будет поступать не сразу. Для большей гарантии еще год потратят на подготовительные курсы – это обычная практика для желающих поступить в чешские вузы.

По словам нашей героини, они в любом случае принесли пользу. И больше не с точки зрения подготовки, а в моральном плане.

«Ты приходишь на экзамен психологически подготовленным, четко понимая, что тебя ждет. Подготовительный курс вели те же преподаватели, которые принимали экзамен. И они уже тебя знали, и ты знал, что от тебя будут требовать. Это было полезным в плане спокойствия», – призналась девушка.

А еще за год удалось подтянуть чешский язык. Образование на нем в Чехии бесплатное, в том числе для иностранцев. Но нужно подтвердить знания не ниже уровня B2. Сдать экзамен можно в самом университете или принести сертификат.

Чем отличаются экзамены в Чехии и Беларуси?

Белоруска подавалась в университет на две специальности «Физическое воспитание и здоровье» и «Тренер по специальности». По итогам испытаний всем участникам присылают рейтинг. Так стало известно, что по первому профилю Юля показала лучший результат, по второму – заняла пятое место. И это среди двух с половиной тысяч претендентов, желающих попасть на соответствующий факультет.

Проходной балл меняется каждый год, и данные появляются только в конце сентября. Но, учитывая итоги, собеседница уже точно стала студенткой.

Примечательно, что первое место в глобальном смысле ничего не дает. Возможно, это проявится во время учебы в плане более лояльного отношения педагогов.

Экзамены состояли из двух частей: практической и теоретической. Достаточно получить хотя бы один балл на спортивном испытании, чтобы получить допуск к письменному.

На «тренера по специальности» надо было обязательно сдать плавание (100 метров) и бег (800 метров). На «физвоспитании» добавились гимнастика (упражнения на полу и брусьях), стометровый спринт и спортивные игры – баскетбол и волейбол.

Практические экзамены растянулись на два дня, чтобы абитуриенты могли отдохнуть. Самым сложным для нашей героини, как и для многих других, оказалась верхняя подача в волейболе. Преподаватель был строг и требовал идеальной техники. При этом важно было вложиться в три попытки. Если все они оказывались неудачными, то поступление для кандидата заканчивалось.

«Было обидно видеть, когда у людей оставался только волейбол. И они лишались возможности продолжать. Смогут теперь только через год. В этом смысле все очень серьезно», – уточнила Юля.

Что касается теста, он совсем не похож на белорусское ЦТ. 80 заданий из разных сфер, которые необходимо выполнить за 40 минут, в первую очередь, предполагают проверку быстроты мышления.

Какие льготы у студентов в Чехии?

Государство поддерживает чешских студентов разными льготами: они со скидкой 50% могут пользоваться общественным транспортом, в том числе междугородним.

Также намного дешевле обходятся походы, например, в музеи и театры. Часто скидочные программы предоставляют отели и рестораны.

Как правило, иностранным учащимся университет предоставляет общежитие. Обычно проблем с этим не возникает. Нужно вовремя отправить электронную заявку. Проживание платное, но деньги небольшие по сравнению с арендой квартиры в Праге.

Частично расходы на общежитие компенсирует небольшая стипендия, которая положена всем иностранным студентам. Также на общих основаниях можно претендовать на обычную: она выплачивается два раза в год в зависимости от результатов сессий.

Юлия планирует как минимум отучиться три года на бакалавра. А потом продолжить учебу на магистра, возможно, в другом чешском вузе. Также она мечтает стать участником программы «Эразмус» и по обмену на время поехать учиться в другую европейскую страну.

Как легализоваться в Чехии?

Юля обратила внимание, что не сталкивалась с дискриминацией и агрессивным отношением к русскоговорящим. В качестве лучшего способа быстрой адаптации собеседница рекомендует не бояться выходить в люди и разговаривать на чешском. Местные жители относятся к возможным ошибкам с пониманием и при необходимости готовы что-то подсказать и чем-то помочь.

После года жизни в Чехии можно продлить студенческую визу или подаваться на ВНЖ. Соответствующие документы оформляются в местных отделах министерства внутренних дел.

Через пять лет иностранец вправе запрашивать ПМЖ. Но нужно учитывать, что шесть лет учебы (один год на подготовительных курсах и пять в университете) засчитаются как три года проживания в стране.

То есть после окончания университета нужно постоянно жить в Чехии еще два года, что для нашей героини не является проблей. В свое время она выбрала эту страну для получения высшего образования и ни разу не пожалела. Как показали результаты вступительных экзаменов, любовь оказалась взаимной.

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