Гиркин объявил о заговоре российских олигархов

Гиркин объявил о заговоре российских олигархов5
- 12.07.2023, 14:30
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Влиятельная группа укрепила свои позиции после мятежа Пригожина.
Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин считает, что устроенная Евгением Пригожиным и его ЧВК попытка переворота нанесла гораздо более серьезный удар по РФ, чем считалось ранее, и уже вызвала значительные перемены в высших эшелонах российской власти.
В своем Telegram-канале он поделился мнением одного из единомышленников, отметив, что по итогам выступления Пригожина укрепилась группа околокремлевских олигархов, которая сильно заинтересована в прекращении войны с Украиной на любых условиях, передает dialog.ua.
В сообщении отмечается, что влиятельная группа в окружении Путина будет склонять его к завершению военных действий, провоцируя раскачивание действующей вертикали власти.
«В ближайшие месяцы следует ожидать новые кампании, направленные на снос влияния Патрушева и тех частей ФСБ, которые неподконтрольны АП и стоящим за ней олигархическим группам», - заявил Гиркин.
Более того, отмеченная влиятельная группа олигархов в своем стремлении к скорейшему завершению войны будет максимально тормозить принятие мер по подготовке армии РФ, техники и боеприпасов для длительной тяжелой войны, провоцируя крупные поражения на фронте, после чего продвигать идею мирных переговоров с Украиной.