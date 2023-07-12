«Чтобы не злить народ, он и так злой» 3 12.07.2023, 14:40

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Российские чиновники боятся выезжать за границу.

Российские чиновники и депутаты боятся выезжать в Европу из-за международного преследования и недовольства Кремля, поэтому вынужденно совершают поездки по России и отдыхают на дачах, пишет «Верстка» со ссылкой на несколько собеседников среди госслужащих и представителей парламента.

«За рубеж только конченый чиновник сейчас поедет. Или зять министра обороны РФ Сергея Шойгу», — сказал источник в Совете Федерации. «Вылетишь с работы как пробка, хорошо, если не на скамью подсудимых», — пояснил он.

По его словам, имя зятя Шойгу Алексея Столярова стало нарицательным после того, как он во время мятежа Евгения Пригожина улетел на «рабочую встречу в Дубай». «Отдыхать по-столяровски» — так теперь называют рискованные выезды в «недружественные» страны, утверждает он.

В Госдуме многие также оказались «в сложной ситуации», рассказал один из депутатов. По его словам, он не выезжал в Европу с начала войны, где у него есть жилплощадь в одной из средиземноморских стран. «Не то чтоб переживаю или хочу обязательно туда. <…> Просто за жильем уход нужен, боюсь, все сгниет или растащат что-то», — пояснил депутат.

Что делать с европейским жильем, не знают и другие представители Госдумы. «Или продавать как-то, или хз», — сказал депутат.

Отсутствие зарубежных поездок представители власти компенсируют посещением аннексированного Крыма, Краснодарского края, Камчатки и Алтая. Причем в алтайские горы многие едут, поскольку мест в приморской Анапе уже нет. В правительстве сибирской республики отмечают, что поток туристов за июнь–июль 2023 года уже перекрыл прошлогодние показатели.

Однако многие чиновники — любители европейских курортов вспомнили о своих дачах и подмосковных домах, говорит представитель московской мэрии. «Несутся в пятницу вечером туда, проводят время с женой, с детьми. Некоторые, даже смешно, реально угорели по саду-огороду. Красят бани», — рассказал источник в московской мэрии о столичных чиновниках.

Госслужащие, которые не попали под санкции и которым не запрещен выезд, отправляются в безвизовые страны: Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Саудовскую Аравию и Молдову, — отмечают источники. Но и они «сидят на стреме», поскольку их отпуска в Турции и Узбекистане «могут по-всякому оценить» их руководители. Кроме того, в любой момент чиновника могут потребовать «на ковер», если, к примеру, случится «второй мятеж Пригожина или типа того», поясняют собеседники.

Также они не публикуют фотографии с отдыха и запрещают делать это близким. «Чтобы не злить народ, он и так злой», — объяснил один из источников.

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