Ванная будет выглядеть, как в отеле: секрет от горничной 2 12.07.2023, 14:45

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Женщина из гостиничного бизнеса поделилась хитростями уборки.

Даже в недорогом отеле ванная комната всегда смотрится стильно и эстетично. И все благодаря маленьким лайфхакам, о которых знают горничные. Многие из этих трюков, как сделать свою ванну более уютной, можно найти в соцсетях.

Так пользовательница Daily Cleaning Tips (@pdx_cleaning>TikTok, специализирующаяся на теме уборки, рассказала о способе хранить туалетную бумагу, про который узнала от своей мамы. Женщина раньше работала гостиничной горничной и знает немало хитростей.

Речь идет о способе хранения рулонов, когда они стоят на виду. Сложенные в стопку они выглядят не очень привлекательно. Даже если разместить их в красивой корзинке. Но им можно легко придать более эстетичный вид.

Для этого нужно оторвать несколько квадратиков бумаги, выложить их так, чтобы они образовать многоугольную звезду, положить эту стопку на верхний рулон и аккуратно углубить ее слегка в отверстие втулки. Над рулоном образуется красивый султан из бумаги, напоминающий лепестки цветка. Этот рулон в видео блогер поставила сверху в корзину, чтобы она выглядела более декоративно.

«Теперь, когда у меня есть своя клининговая компания, мне нравится включать эти маленькие детали для моих клиентов», - поделилась блогерка. Она добавила, что не все клиенты даже замечают такие мелочи, но некоторые они существенно улучшают настроение, ведь делают пространство более эстетически совершенным и уютным.

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