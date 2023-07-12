Forbes: Украина побеждает РФ в важнейшем компоненте войны 12.07.2023, 14:57

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Новые данные о контрнаступлении ВСУ.

Украинская армия выигрывает артиллерийскую войну, используя гораздо более современные и эффективные системы на поле боя, пишут журналисты Forbes.

На каждое ликвидированное украинское артиллерийское орудие приходится 4 уничтоженных российских, уточняет Forbes со ссылкой на анализ потерь в войне в Украине. Эту пропорцию подтверждают и данные проекта Oryx.

Таким образом, получается, что в ходе контрнаступления украинские войска побеждают в контрбатарейных боях, которые часто определяют, какая армия победит в битве.

За пять недель контрнаступления Украины (с 1 июня по 7 июля) в боях в Запорожской области и на юге Донецкой области Россия потеряла 32 гаубицы и ракетные пусковые установки.

ВСУ за это время потеряли только восемь таких орудий, следует из данных аналитиков, на которые ссылается Forbes.

Согласно подсчетам Oryx, который анализирует ситуацию по всей линии фронта, за тот же период Россия потеряла 25 единиц буксируемой артиллерии и 28 ракетных установок залпового огня (РСЗО), а Украина — шесть единиц буксируемой артиллерии и две установки РСЗО.

На начало войны Россия имела около 5 тысяч гаубиц и ракетных пусковых установок — в три раза больше, чем Украина, пишет Forbes. За время войны российская армия потеряла 600 орудий, а ВСУ — 200. При этом украинские войска восполнили потери, получив больше тысячи орудий от союзников.

В результате Украина на начало контрнаступления имела не меньше 2500 орудий, а Россия — около 4500, утверждает американский журнал.

Контрбатарейный бой — это противостояние артиллерий враждующих армий. Армия, выигрывающая такой бой, чаще всего побеждает во всей битве, пишет Forbes.

По мнению журнала, преимущество ВСУ в том, что они используют системы западного производства, которые более надежны, точны и дальнобойны, чем советские образцы. Всего, по подсчетам Forbes, в боях на юге Украины с 1 июня по 7 июля ВСУ потеряли 170 единиц техники, а Россия — 151 единицу.

То, что потери Украины в технике превышают российские, не должно вызывать удивления: защищающаяся армия имеет преимущество, отмечает Forbes.

В то же время на всех фронтах за тот же период Россия потеряла больше военной техники, чем Украина: проект Oryx подтвердил потерю 433 единиц техники российскими войсками и 322 единиц ВСУ. Российские потери превысили украинские 24 июня, в день мятежа ЧВК «Вагнер», и с тех пор разрыв только увеличивался.

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