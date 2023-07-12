ВСУ мощно пошли вперед на Бердянском направлении 12.07.2023, 15:06

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Российский фронт «трещит» по всей линии.

Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех при наступлении в направлении Бердянска, инициатива в руках украинских воинов, рассказал пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, ВСУ системно выбивают врага с позиций и продвигаются вперед, на Бердянском направлении есть частичный успех вдоль линии фронта.

«Бьем по противнику, ведем контрбатарейную борьбу, разминирование. Мудрость говорит, что саперы идут медленно, но не стоит их торопить. Враг оказывает ожесточенное сопротивление, мы давим и уничтожаем боевой потенциал россиян», — заявил Шершень.

Он отметил, что за минувшие сутки на Таврийском направлении ликвидировано 68 россиян, 156 получили ранения, четверо захватчиков попали в плен, уничтожено 22 единицы вооружения и техники.

«Оккупанты несут колоссальные потери, инициатива полностью на нашей стороне. Россияне подтягивают живую силу и старую советскую технику», — резюмировал спикер ВСУ.

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