Алексей Протас: Была ситуация, что я думал заканчивать с хоккеем 12.07.2023, 15:10

Алексей Протас

Спортсмен рассказал, в чем секрет его успеха.

Белорусский хоккеист «Вашингтона» Алексей Протас рассказал о том, как раздумывал над завершением профессиональной карьеры, пишет tribuna.com.

— Иногда были какие-то финансово непростые ситуации, когда приходилось очень много отдавать, чтобы я уехал в «Юность» играть, когда с Америки приехал. У меня была подвешенная ситуация, что думал завершать карьеру. Но нам посоветовали отправиться в «Юность». Для этого необходимы были средства. Сейчас еще больше осознаю, насколько мы жертвовали, чтобы я оказался там, где я есть. Поэтому очень это и ценю, это придает мне мотивации.

Когда была ситуация, что я думал заканчивать с хоккеем, мне Роман Юпатов сказал ехать в «Юность», именно к Игорю Анатольевичу Филину. Я присоединился к своему году. Он очень много дал мне в физическом плане, где-то немного закалился характер. Все благодаря тяжелой работе. Когда я приехал из Америки, то так получилось, что я остался на месте, а все мои ровесники сделали шаг вперед. Получилось так, что немного остановился в развитии, приходилось работать в два, а то и в три раза больше. Другого варианта и не было, поэтому очень благодарен Игорю Анатольевичу за возможность, – рассказал Протас.

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