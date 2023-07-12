Три урока от Эрдогана Петр Олещук

12.07.2023, 15:15

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Президент Турции в очередной раз показал мастер-класс по дипломатии.

На самом деле, для нас сейчас очень полезно изучить кейс Турции. В первый день саммита НАТО некоторые называли главным его победителем Швецию, но реальный победитель — это Эрдоган. Он в очередной раз показал всем мастер-класс по дипломатии и умение конвертировать в «золото» буквально все.

У него был ресурс — это членство в НАТО и, как следствие, право вето на расширение НАТО. И он очень выгодно продал этот ресурс, который теоретически даже ресурсом не является. В частности, он выбил себе ряд преференций в отношениях с ЕС, поставив даже вопрос о членстве в этой организации. По последнему пока заявлений не было, а вот о зоне свободной торговли — были. Что характерно, о реформах здесь никто не говорит. А еще «выбил» контракт на поставку американских F-16, в свое время заблокированный из-за покупки Турцией российских С-400.

Что характерно, Турция продолжает активно торговать с россиянами, оставаясь для них одним из основных направлений «параллельного импорта», что приносит Анкаре солидные деньги. А еще деньги им приносит зерновая сделка, которую Эрдоган лоббирует и поддерживает.

От агрессии России против Украины, пожалуй, выиграло только одно государство мира — это Турция, получив кучу «бенефитов» как геополитических и военных, так и чисто экономических.

Что интересно, сама официальная Анкара остается тем еще «образцом» демократии и прав человека. Достаточно почитать многочисленные отчеты различных правозащитных организаций, но для Турции в отношениях с Западом это никаких проблем не составляет. Они — сильные, они — полезные, лучше иметь их на своей стороне, даже если сами они не очень лояльные и последовательные союзники.

Я думаю, нам всем надо смотреть на Турцию и делать для себя выводы. Нет, не относительно авторитарных тенденций внутренней политики, но относительно некоторых аспектов политики внешней. И выводы здесь просты:

— Если развиваешь собственный ВПК, то никто тебе не запретит использовать его так, как тебе нужно.

— Если имеешь силу, то с тобой будут считаться, и не будут смотреть на другие «не важные» моменты.

— Любой ресурс, который у тебя есть, надо использовать и выгодно «продавать». Геополитика — не место для подарков. Например, таких, какие делала Украина в 90-е годы, щедро раздавая ядерный арсенал.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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