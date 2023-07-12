«Поздравил с личным достижением, но промолчал об официальной средней зарплате» 12.07.2023, 15:26

Сколько зарабатывают в белорусских колхозах.

Читатель сайта Charter97.org рассказал о ситуации с зарплатами в колхозах:

— Стою, разговариваю с соседом. О погоде, об урожае, о грибах, больше же не о чем не поговоришь в наших условиях. Можно бы было обмыть кости соседям, но это не мужское дело. Обсудили насущные проблемы, затронули глобальные климатические изменения. Взглянули на абрикосы, порадовались. Ну и картошка в этом году уродила.

И тут вдруг сосед повинился, выпрямил грудь, аж, кажется, подрос и говорит: «Знаешь, может не все так плохо у нас в стране», — делает паузу, чтобы я успел осмыслить его фразу, и дальше сообщает, — «Я получил зарплату в колхозе 1100 рублей». Я даже рот разинул от удивления, сколько же мало нужно человеку. Можно сказать, мечта его сбылась, его зарплата летом за работу по 12-15 часов превысила психологическую отметку в 1000 рублей. Рублей! Не долларов!

Поздравил я его с личным достижением, но промолчал об официальной телевизионной средней зарплате в стране. Ну чего я буду ему портить настроение, пусть порадуется. Должна же быть и у дяди радость перед холодной зимой.

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