«Никто не знает, почему он в Жодино»: 58 дней нет информации о политзаключенном Денисе Ивашине 1 12.07.2023, 15:31

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Денис Ивашин

За несколько месяцев его этапировали по меньшей мере четыре раза.

После перевода на тюремный режим гродненского журналиста Дениса Ивашина от него нет писем, звонков, к нему не может попасть адвокат. «Радыё Свабода» поговорила с женой расследователя Ольгой о том, что известно о Денисе, как им удалось созвониться и о чем он писал в последних письмах.

Одного адвоката лишили лицензии, другой не может попасть

Информации о Денисе нет уже 58 дней. Связь с ним исчезла после перевода на тюремный режим, в жодинскую тюрьму. Точнее, связь оборвалась еще в Могилевской колонии, где Денис много времени провел в СИЗО. От него не приходит писем, нет звонков. К нему не может попасть адвокат, хотя пытался. Ему говорят, что от подзащитного нет заявления на визит адвоката. Адвоката Ивашина Александра Бирилова недавно лишили лицензии. Однако сейчас у журналиста есть другой защитник.

- Конечно, если ему не дадут ручку или порвут на его глазах заявление, то заявления об адвокате не будет, — подытоживает Ольга.

Известно, что подобное практикуют и с другими политзаключенными: им не дают написать заявление на встречу с адвокатом, а без него защитника не пускают.

Несколько этапов по всей Беларуси с начала года

За несколько месяцев Дениса этапировали по меньшей мере четыре раза: Гродно — Могилев — Гродно — Могилев — Жодино. Сначала из СИЗО гродненской тюрьмы его направили в Могилевскую колонию. Между городами около 500 километров, на такой этап может потребоваться несколько дней.

Перед этапом еще в Гродно Денис сильно заболел чем-то, похожим на грипп или коронавирус. В Могилевской колонии он около недели пролежал в тюремном лазарете. Там же Ивашин отбыл карантин и успел попасть в СИЗО.

«Чтобы лишить Дениса третьего свидания с родителями, начальник Гродненской тюрьмы быстро отправил его в Могилевскую колонию, не дождавшись документов из Минска», — говорит Ольга.

Через несколько недель заключенного снова повезли в Гродно — только для того, чтобы зачитать решение апелляционной комиссии на его жалобу о переводе на тюремный режим.

Через пару дней его снова вернули в Могилев. Там он провел полтора месяца в СИЗО. Родственники имеют несколько свидетельств того, что Дениса били в Могилевской колонии.

В конце июня Денис нашелся в жодинской тюрьме.

«Никто не знает, на основании чего его направили в Жодино. На письменный вопрос матери Дениса ответили, что его направили отбывать наказание в Жодино, без ссылки на решение суда или чего-то еще», - рассказала Ольга Ивашина.

Последний ли Жодино пункт перевода журналиста на тюремный режим, родственники не знают. Сейчас он уже находится на строгом режиме.

«На примере Дениса происходит какой — то сплошной трэш», - комментирует жена политзаключенного.

«Что успеешь за 4,5 минуты, которые нам дали?»

Ольга не видела мужа 2 года и 4 месяца. Последний раз они виделись в день, когда Дениса задержали. Родители видели заключенного дважды: после приговора и первой апелляции осенью 2022 года. В этом году в мае Денис сумел позвонить жене из могилевской колонии. Разговор длился 4,5 минуты.

- Мы практически ничего не успели. Что успеешь за 4,5 минуты, которые нам дали? Еще во время разговора подходил наблюдатель, чтобы подтвердить, что это я, - вспоминает Ольга.

Денис был рад, услышав голос жены впервые за более чем два года заключения.

«Сказал, что скучает. Его голос не изменился, такой же боевой, позитивный, нежный и благозвучный, особенно когда говорил, что мною гордится. Передавал привет всем друзьям и знакомым из Гродно».

«Проводит языковедческий анализ творчества Василя Быкова»

В последнее время, до обрыва связи, от Дениса регулярно приходили письма. Он писал родителям и жене в среднем одно письмо в неделю.

- Он писал, что проводит языковедческий анализ творчества Василя Быкова. Пишет воспоминания про деревню, про наши с ним путешествия.Прислал пару стихов о любви, которые сам написал для меня, - рассказывает Ольга.

Известно, что Ивашина лишили почти всех передач. Осталась разрешенная одна вещевая на год на 50 килограммов и одна на год бандероль на 2 килограмма. Вещевую передачу родственники не передали по причине этапов Дениса. Они ждут, когда он остановится на одном месте, так как иначе ему придется тащить эти 50 килограммов в наручниках, плюс к другим своим вещам.

Известно, что Денис сильно похудел за время заключения. Жена также переживает, что у него ухудшается зрение, так как на тюремном режиме Денис не имеет возможности выходить на улицу, живет при искусственном свете. Однако сам Денис на здоровье не жаловался.

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