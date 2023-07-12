«На повестке дня должно стоять присоединение Беларуси к НАТО» 6 12.07.2023, 15:43

3,398

Наша страна издревле принадлежала к западной цивилизации.

Читатель сайта Charter97.org из Гомеля активно следит за событиями на вильнюсском саммите НАТО. Он считает, что место Беларуси — в Североатлантическом альянсе:

— В эти дни в интернете много материалов о вильнюсском саммите НАТО. Мы с интересом, волнением и надеждой следим за тем, какие же решения примет Североатлантический альянс, чтобы поддержать Украину в борьбе против российской агрессии. Хочется надеяться, что не повторится ситуация 2008 года, когда Альянс обошелся только обещаниями-безделушками для Украины и Грузии, которые уже тогда стучали в его двери.

По этому поводу мне вспомнился один эпизод из нашего отпуска в одной из вышеизложенных стран – в Грузии. Отдыхали мы в 2019 году на черноморском побережье в Аджарии. Среди туристов преобладали обитатели РФ, поэтому здешние жители априори всех гостей курорта причисляли к россиянам. Как-то в местечке Кабулетти по дороге к одной достопримечательности пожаловали в магазин. Возле этой торговой точки сидели на скамейке аджары, которые решили с нами поболтать.

— Да, как хорошо была в Советском Союзе, дружба народов…

Услышав в ответ белорусский язык, собеседники смутились. Было видно, как внутри головы щелкают невидимые тумблеры, выбирая другой, не российский режим.

-Э-э-э, А вы знаете, какая хорошая организация НАТО?

Да, генацвале, мы хорошо это знаем. Как знают жители стран Балтии, которые успели скрыться под военный зонтик альянса. Уже стало очевидно, что спокойствие и безопасность в нашем регионе и во всем мире может гарантировать только одна «хорошая организация» – это блок НАТО.

Место Беларуси, по мнению читателя сайта Charter97.org, именно в НАТО:

— Беларусь издревле принадлежала к западной цивилизации. Наше средневековое государство Великое Княжество Литовское в союзе с Польским Королевством, создав Речь Посполитую, несколько столетий успешно противостояло московскому нашествию. Без демократической независимой Беларуси не может быть безопасности и благополучия во всей Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».