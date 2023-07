Ученые: В Солнечной системе есть еще один мир с жидкостью на поверхности 12.07.2023, 15:56

Раскрыт один из его секретов.

В Солнечной системе есть только два мира, где можно встретить жидкость на поверхности. В то время как на Земле реки и озера состоят из жидкой воды, на самом большом спутнике Сатурна, Титане, эти реки и озера состоят из метана. Но на Марсе, который сейчас является пустыней, миллиарды лет назад также имелись реки и озера. Таким образом у ученых есть три места в Солнечной системе (включая Землю) для изучения древних и активных рек. Исследование, опубликованное в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, раскрывает новый метод измерения силы древних и активных рек за пределами Земли с использованием изображений Марса и Титана, пишет Forbes.

Жидкость на Титане

Новое исследование основано на том, как жидкий метан ведет себя на Титане. Этот спутник Сатурна имеет похожую на земную атмосферу на основе азота, хотя давление здесь в 1,5 раза выше, чем на Земле. Также на Титане идут дожди, имеются реки и озера, но все это состоит из жидкого метана и этана. Они превращаются в жидкость потому что температура на поверхности Титана составляет примерно минус 179 градусов Цельсия. Поскольку Титан имеет плотную атмосферу у геологов не так много изображений его поверхности, но все же они дают представление о том, как ведут себя реки в этом мире.

Бурные реки на Титане

Ученые предполагали, что реки на Титане не несут достаточного количества жидкости для образования дельты, то есть веерообразной части суши, созданной потоками жидкости. Поэтому геологи адаптировали математические уравнения, описывающие, как река течет по Земли к тому, что может происходить с такими реками на других мирах. Это касается ширины и наклона рек, а также действующего на них гравитационного поля. На Титане сила тяжести составляет всего 14% от земной.

В одном случае наклон рек можно измерить в местах, где образуется дельта, а другом случае, в местах, где такого процесса не происходит, и это касается большинства рек на Титане. Ученые выяснили, что на Титане реки такие же широки и быстрые, как и самые известные реки на Земле. И это делает Титан еще более похожим миром на нашу планету.

Реки и озера на Марсе

Ученые также использовали свои математические уравнения и для Марса, изображений поверхности которого намного больше. Свое внимание ученые сосредоточили на двух древних озерах, которые находились в кратере Гейла и в кратере Езеро. В первом сейчас находится марсоход Curiosity, а во втором – марсоход Perseverance. Результате нового исследования показывают, что в кратере Гейла реки текли по крайней мере 100 000 лет, а в кратере Езеро — по крайней мере 1 000 000 лет. Этого времени достаточно для того, чтобы на Марсе существовала жизнь.

Исследование Титана

Ученые надеются получить намного больше информации и о самом Титане, и о его реках и озерах уже через 11 лет. Дело в том, что в 2027 году на спутник Сатурна отправится специальный летательный аппарат под названием Dragonfly, который будет летать над поверхностью Титана. Он прибудет сюда в 2034 году, чтобы в течение трех лет проводить свои исследования. Каждый день (а день на Титане длится 16 земных дней) вертолет будет отправляться в новое место для исследований.

