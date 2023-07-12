А была ли встреча? 1 Станислав Кучер

12.07.2023, 15:55

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Станислав Кучер

Любая информация из уст пропагандистов не должна восприниматься как информация.

«Сенсация» последних дней - якобы состоявшаяся 29 июня в Кремле встреча Путина с Пригожиным и другими выдающимися «музыкантами».

«Разговор показал стремление президента видеть как можно более объективную картину событий, получая информацию из первых рук. Именно такая политика помогла российскому руководству справиться с мятежом, продемонстрировав не только силу, но и глубокое понимание событий и обстоятельств» («Россия-1»). «Встреча с командирами ЧВК очевидно говорит о решении президента не перекладывать ответственность на подчиненных и разобраться в ситуации лично. Именно так Путин и поступает всегда» (Первый канал)

Прокремлевские медиа пустились в объяснения после того, как показали заявление Дмитрия Пескова, в котором он признал факт встречи в Кремле (подтвердил сообщение французской Libération). Обсуждать встречу бросились и эмигранты-оппозиционеры, и «независимые» патриоты в России. Совершенно потерявший страх Стрелков-Гиркин, например, написал: «Жду новости о том, как он встречается с командованием полка «Азов» и выслушивает их версию сражения за Мариуполь».

Еще раз: все комментируют это шоу как действительно свершившееся событие. Но почему все вдруг поверили Пескову? Он что, давал серьезный повод доверять ему за последние пару десятилетий? Сама фраза «Песков подтвердил» уже заставляет если не усомниться в произошедшем, то как минимум задуматься о причинах такого подтверждения. В 2019 году Путин признался, что его пресс-секретарь «несет иногда такую пургу», на что Песков ответил: «Давайте не забывать, что я человек, который официально «несет пургу».

В этот раз он тоже не позаботился хотя бы том, чтобы прокомментировать собственные же, произнесенные 29 июня, слова в ответ на вопрос «Ъ», в России ли Пригожин: «Я не располагаю такой информацией, ничего об этом не знаю». Очевидно, что одна из новостей - ложь. А, возможно, и обе.

Что еще мы знаем о Пескове? Если он что-то и «подтверждает», то только после согласования с патроном и с конкретной целью. Что там может быть за цель в данном конкретном случае? Ее вяло и неубедительно озвучили как раз те самые федеральные каналы. После истерики и панических атак власть отошла немного и решила подправить видение ситуации россиянами. А именно - она задним числом рассказывает народу, насколько все было под контролем. Об этом и Золотов сказал, который со всем личным составом Росгвардии «стоял насмерть», да и сам Путин, выступивший 26 июня с самым бессмысленным обращением к нации за свою карьеру. То же самое «нацлидер» пытался сказать своей «фееричной» поездкой в Дербент, сравнимой по ажиотажу разве что с концертом Битлов в 65-м году в Нью-Йорке (по крайней мере так ее преподнесли в РФ). Власть бегает по кругу, пытаясь убедить всех в том, что это было не то самое, что всем показалось. Не страх, не слабость, не побег. Все под контролем. И вот даже эти самые предатели лично все 35 человек приползли на ковер и поклялись служить царю.

В фильмах о маньяках часто показывают, как преступник совершает преступление, а потом приходит в дом к жертве и общается с родственниками, пытается помочь словом и делом, общается с полицией и соседями, чтобы отвести от себя подозрения. В данном случае власть заподозрили в абсолютном провале. В момент мятежа власть парализовало, теперь же пришла пора убедить мир, что в тот момент она была сильна, а лидеры мятежа были… нет, не побеждены - но деморализованы и уничтожены психологически. Ну а Путин как всегда - мудр, спокоен и могущественен.

Вот и весь смысл очередной «пурги». Была ли встреча на самом деле? Почти уверен, что нет, но это не суть важно.

Любая информация из уст пропагандистов не должна восприниматься как информация.

Все, что говорит Песков и Ко - месседжи для народа: думай так, чувствуй это, делай то. Взрослые или как минимум стремящиеся быть взрослыми люди должны учиться понимать, зачем «дед Мороз» устраивает «пургу», которую потом несут все от Снегурочки до оленей, зайчиков и прочих гномов.

Станислав Кучер, Telegram

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