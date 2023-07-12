«Судьи и прокуроры будут до конца своих дней выплачивать моральный и материальный ущерб»6
- 12.07.2023, 16:22
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Белорусы остро высказались про тех, кто судит политзаключенных.
Вчера ночью умер политзаключенный и художник Алесь Пушкин . Позже сайт Charter97.org рассказал о тех, кто присудил ему пять лет строгого режима. Это судья Елена Шилько и прокурор Александр Король.
Читатели Charter97.org остро высказались в комментариях, что думают об этих прислужниках режима. Приводим некоторые из них:
«Эти монстры должны до конца своих дней жить на зоне и выплачивать моральный и материальный ущерб потерпевшим и их семьям».
«У них руки по локоть в крови. Не меньше, чем у фашистов гестаповских».
«Эти режимные ублюдки, безусловно, гордятся своими карательными достижениями и готовы к новым «трудовым» рекордам».
«Они должны поменяться местами с ныне осужденными с конфискацией имущества в пользу осужденных».
«Звярніце увагу на твары гэтых нібыта «суддзі» ды «пракурора». Абсалютна бездухоўныя асобы, у вачах пустата і бездухоўнасць».
«Лишить не только пенсий, но и конфисковать жильё, которое получили за преступления. Лишить права на трудоустройство и соцзащиту! Я бы лично ещё и паспортов лишил».