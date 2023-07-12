Белорусам начали приходить не только письма, но и SMS «счастья» 2 12.07.2023, 16:43

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Водители шокированы новшеством.

Водитель из Узденского района рассказал, что недавно получил на мобильный телефон сообщение о превышении скорости. В эсэмэске также указывалось, что ему необходимо оплатить штраф — полбазовой величины (18,5 рубля).

«Раньше же «письма счастья» приходили, все понятно было. А это что за новшество такое? Как на его реагировать? Может это очередные разводы людей на деньги?» — возмутился житель Узденского района.

Hачальник районной Госавтоинспекции Евгений Солодуха объяснил местной газете, что информация о нарушении, попавшем на камеру, поступает в центр фиксации правонарушений.

— Там сверяют данные и перенаправляют в ГАИ, где формируются постановление. Документ попадает в базу административных нарушений, сразу уходит на печать и попадает в систему ЕРИП. Позже постановление отправляют в спецмашину — бесконвертер, который придает листу вид конверта. В таком виде извещения и получают владельцы транспортных средств по почте, — объяснил Евгений Солодуха. — В 2019 году на сайте МВД РБ появился «Личный кабинет». Всем, кто зарегистрировался в нем, информация о письмах счастья приходит на электронную почту и непосредственно в «кабинет». И вот с недавних пор сообщения о новом «письме счастья», поступающие в «Личный кабинет», стали дублировать и с помощью SMS.

Начальник ГАИ подчеркнул, что рассылка «эсэмэсок счастья» — новая услуга оповещения.

— Если человеку пришла эсэмэска за превышение скорости, а он сомневается в этом, пусть обратиться к нам в отделение. Сотрудники проверят по базе — есть ли в действительности факт нарушения скоростного режима, — отметил Евгений Солодуха.

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