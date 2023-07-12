Financial Times опубликовало гарантии по безопасности Украины от стран G7

Financial Times опубликовало гарантии по безопасности Украины от стран G71
- 12.07.2023, 16:49
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Шесть основных пунктов.
Издание Financial times сообщает подробности резолюции, принятой странами G7 на саммите НАТО по гарантиям безопасности Украины.
Основные пункты по обязательствам стран-гарантов таковы:
— Поставки «современной военной техники на суше, в воздухе и море», обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите, что должно помочь Украине освободить свою территорию и модернизировать армию.
— Обещано, что поддержка будет продолжаться независимо от политических изменений в западных столицах.
— Украине обещают помочь с осуществлением реформ, которые нужны для будущего вступления в НАТО, в том числе судебной реформы и внедрения гражданского контроля за вооруженными силами.
— Содержится обязательство «направить приглашение» Украине присоединиться к Альянсу, когда «союзники согласятся и будут выполнены условия» (фактически тоже самое, что и в декларации саммита НАТО).
— Обязательство увеличить программу обучения украинских военных, а также способствовать развитию промышленной базы Украины;
— Странам, не входящим в G7, предлагается согласовать свои собственные обязательства в области безопасности один на один с Украиной.