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Financial Times опубликовало гарантии по безопасности Украины от стран G7

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  • 12.07.2023, 16:49
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Financial Times опубликовало гарантии по безопасности Украины от стран G7

Шесть основных пунктов.

Издание Financial times сообщает подробности резолюции, принятой странами G7 на саммите НАТО по гарантиям безопасности Украины.

Основные пункты по обязательствам стран-гарантов таковы:

— Поставки «современной военной техники на суше, в воздухе и море», обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите, что должно помочь Украине освободить свою территорию и модернизировать армию.

— Обещано, что поддержка будет продолжаться независимо от политических изменений в западных столицах.

— Украине обещают помочь с осуществлением реформ, которые нужны для будущего вступления в НАТО, в том числе судебной реформы и внедрения гражданского контроля за вооруженными силами.

— Содержится обязательство «направить приглашение» Украине присоединиться к Альянсу, когда «союзники согласятся и будут выполнены условия» (фактически тоже самое, что и в декларации саммита НАТО).

— Обязательство увеличить программу обучения украинских военных, а также способствовать развитию промышленной базы Украины;

— Странам, не входящим в G7, предлагается согласовать свои собственные обязательства в области безопасности один на один с Украиной.

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