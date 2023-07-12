«Ошалеть! Он разлетелся»: оккупанты РФ на ломаном русском обсуждают удар ВСУ по «Гиацинту» 3 12.07.2023, 16:55

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Видеофакт.

Силы обороны Украины удивили российских оккупантов высокоточным ударом, в результате которого САУ «2С5 Гиацинт» разлетелась на части.

Военные РФ сняли на видео последствия атаки, комментируя случившееся на ломаном русском языке. Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Судя по их рассказу, российские военные отстрелялись «Гиацинтом» по украинской стороне, после чего не стали отводить гаубицу - ответным ударом она была уничтожена.

На месте, где стояла боевая машина, осталось только выжженное пятно. В нескольких десятках метров от этого места в земле застряло дуло.

«Вот здесь он прям стоял, и в него е*ануло! И он разлетелся, б*ядь. А куда разлетелся - х*ен поймешь! Отсюда они стреляли… Говорит: «На завтра оставим». И пошли пешком… А вот шляпа его, дуло.. Ошалеть! Взлетел, перевернулся несколько раз в воздухе и е*анулся», - рассказывали возмущенные оккупанты.

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