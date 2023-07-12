Назван суперпродукт, который снижает давление, уровень сахара в крови и улучшает сон 12.07.2023, 17:09

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Он обладает и другими полезными свойствами.

Специалисты из Гранадского университета в Испании оценили влияние употребления меда на состояние здоровья человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Потребление меда связано с противовоспалительным, антиоксидантным, противовирусным и антибактериальным действием. Однако научно доказанные данные о пользе меда разрозненны – в текущем исследовании ученые провели обзор 48 исследований для установления точного влияния меда на организм.

В общей сложности в экспериментах приняли участие более 3,5 тыс. человек с 1985 по 2022 год. В исследованиях рассматривались различные виды меда, применяемые местно или перорально, без сочетания с другими веществами.

Так, ежедневное употребление 70 грамм натурального меда в течение месяца приводит к снижению уровня триглицеридов, общего холестерина, снижению массы тела и жировых отложений, улучшению качества сна и скорости заживления ран. Кроме того, у женщин в постменопаузе и страдающих диабетом употребление некоторых видов меда привело к снижению давления. Чистый клеверный мед и иранский натуральный мед снижали потребление энергии за счет белков и жиров. Клеверный мед также повышал уровни инсулина и лептина после приема.

По словам ученых, благоприятное воздействие меда на самочувствие человека связано с высокой концентрацией фенольных компонентов и флавоноидов в составе продукта.

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