Часики тикают 2 Александр Невзоров

12.07.2023, 17:21

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Александр Невзоров

Как пригожинцы взяли военную часть с ядерными ранцами.

Пригожинский мятеж стремительно обрастает бородавками подробностей.

Reuters подробно описал ( ссылаясь на Буданова), как часть «вагнеровцев» зарулила в «Воронеж -45» и попыталась разграбить хранилище «портативного ЯО».

Впрочем, как выяснилось, ни Reuters, ни сам Буданов не знают самых пикантных подробностей этой истории.

Этот «Воронеж 45» -тоскливейшее местечко под Борисоглебском. По сути, это не «городок», а просто «семейная» в/ч, которая уже почти 40 лет пребывает в полном алкогольном делирии. На территории в/ч строго соблюдается «общность жен» и все виды неуставных отношений.

В части «служат», рождаются и умирают «хранители черных ранцев» и «атомных пуль»

Обитатели в/ч уже окончательно спиваются в возрасте 5 лет, а к 15-17 годам закрепляются в состоянии того самого «делирия», т.е. белой горячки. Существовать в каком-то ином состоянии в «Воронеже-45» не принято. Да и нереально. Только делирий позволяет находиться в этой адской дыре. Часики небольшой ядерной катастрофы тикают здесь не просто громко, а оглушительно.

Никто не знает, в какую минуту «взорвется вся эта хрень».

Начальство относится с «пониманием» и старается не беспокоить обитателей части не только инспекциями, но даже звонками.

13 лет назад нагрянули какие-то «физики», пожелавшие осмотреть «условия хранения и состояние» того самого «малого и сверхмалого ЯО».

До хранилища, физики дошли не все. Большая часть, по пути от ворот в/ч -до «ангаров», «влилась в коллектив» и вырубилась.

До хранилища добрались двое. ( Дверь в него тогда еще открывалась).

Через 10 минут физики выломились оттуда - и бежали, бросив аппаратуру, товарищей и документацию.

Примерно такая же история случилась и с мятежниками Пригожина. Зэки, конечно, размечтались о «ядерных минах РА 41» и роковых «ранцах» РА ( вес 25 кг).

Разумеется, в/ч радостно сдалась зэкам и сразу начала «отмечать это событие».

Александр Невзоров, Telegram

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