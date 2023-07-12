«Мне всегда хочется выглядеть перед дочкой красиво» 5 12.07.2023, 17:23

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Владелица салонов красоты из Минска рассказала о тонкостях индустрии.

Мы часто пишем про важность и функциональность капсульного гардероба, и сегодняшний выпуск рубрики наглядно показывает, как по-разному можно обыграть один и тот же предмет – яркую акцентную юбку, пишет citydog.io.

Виталина, 29 лет, стилистка по волосам и владелица салонов For You

– Я всегда хотела работать в бьюти-индустрии. Правда, до того, как нашла себя, меня постоянно носило – от фотографки до дизайнерки интерьеров. Но все пути вели меня именно к волосам.

В школе я перестригла всех своих одноклассниц, постоянно делала себе интересные прически и никому не давала себя заплетать – это могла делать только я. Мама даже шутила, что однажды я открою свой салон красоты и буду бесплатно ее там красить. Так оно в итоге и получилось.

Я люблю качественные вещи, которые долго служат и подходят под разные наряды. Эта шелковая юбка из Massimo Dutti как раз такая. Поэтому с ней я покажу несколько образов: деловой, повседневный и женственный.

Первый – для дней, когда я часто передвигаюсь между салонами, общаюсь с менеджерами и поставщиками и решаю разные рабочие вопросы. В такие дни мне важно, чтобы одежда была комфортной, но все еще красивой.

Еще этот образ хорошо отображает одно из главных моих правил – правило трех цветов: когда в наряде сочетается больше трех цветов, получается пестрый винегрет, который сложно воспринимать.

Я никогда не пытаюсь доказать кому-то что-то своим внешним видом – на каблуках и в брюках я могу прийти в салон разве что если это какой-то праздник, и все сотрудники тоже будут нарядными.

Но при этом я, конечно же, должна быть в курсе трендов, должна быть на шаг впереди. На меня смотрят клиенты нашего салона, я его лицо, и я считаю своим долгом выглядеть хорошо.

Повседневный образ, в котором я могу пойти как на работу, так и в магазин. Нравится, что с этими штанами можно носить как простой черный топ, так и корсет – в зависимости от того, хочется ли мне добавить образу какой-то изюминки.

Мне нравится комбинировать что-то мягкое, женственное с чем-то дерзким, брутальным – и этот образ как раз про это.

Я увлекаюсь модой, но с куда большим интересом слежу не за модными показами, а за гостями на этих показах. На подиуме все немного преувеличено ради шоу, а вот то, как выглядят гости, во что они одеты и как накрашены, – это и есть реальная мода.

По той же причине я не особо слежу, например, за блогерами или стилистами. Намного интереснее следить за звездами: они демонстрируют те самые тренды и актуальные цвета.

Это более романтичный, вечерний образ – для свиданий с мужем или не слишком официальных мероприятий, когда хочется выглядеть женственно, расслабленно. Именно так, например, я встречала первый день рождения дочки: мне всегда хочется выглядеть перед ней красиво, подавать ей правильный пример женственности.

Кофе в кадре не случайность: стаканчик с кофе и правда сопровождает меня целый день.

Я не люблю долго ходить по магазинам, но шопинг однозначно заряжает меня энергией. Поэтому чаще всего я хожу по магазинам спонтанно, желательно с подругами, чтобы это было еще и весело.

Планировать покупки мне тяжело: я из тех людей, кто может пойти за кроссовками, а вернуться с красивой маленькой сумочкой и без кроссовок.

Обувь, сумки и аксессуары вроде ремней, перчаток и сережек должны быть дорогими, а вот остальные вещи могут быть проще – но все еще качественными, из натуральных тканей. В массмаркете я в последнее время редко нахожу что-то подходящее: там бывают красивые вещи, но садятся они чаще всего плохо.

Мне очень важно, чтобы я сама себе нравилась. Для этого мне необязателен какой-то чрезмерно модный наряд – это может быть расслабленный образ, но я обыграю его прической, макияжем, каким-то акцентом.

Это, повторюсь, не для того, чтобы что-то кому-то доказать, кому-то понравиться, – в первую очередь я одеваюсь для себя. Если я себе нравлюсь, то чувствую себя намного лучше.

Мне сложно выбрать один стиль, которого я бы придерживалась вообще всегда, поэтому мой гардероб очень разнообразный – как будто он принадлежит разным людям.

Пару раз я пыталась как-то упорядочить гардероб, избавиться от части вещей, но каждый раз все заканчивалось одинаково: я отвешивала платье, которое мне вроде как не нужно, а на следующее утро просыпалась, смотрела на него и думала: «Какое красивое платье, сегодня я пойду в нем».

Так что я просто приняла себя: да, мне нравится в один день быть леди, а в другой – пацанкой. Иногда мне нужно красивое шелковое платье для важного мероприятия, а иногда хочется выйти из дома в мужских брюках. Летом я могу быть более женственной, а зимой наряжаться в косухи, обувь на толстой подошве и кожу.

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