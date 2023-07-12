Лидеры G7 официально объявили о пакете гарантий безопасности для Украины 14 12.07.2023, 17:30

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Фото: Getty Images

Главные тезисы.

Лидеры Большой семерки в среду, 12 июля, объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Текст декларации о поддержке Украины опубликован на сайте британского правительства, пишет New Voice.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время брифинга заявил, что к декларации позже сможет присоединиться любая страна. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров G7 за поддержку и подчеркнул, что украинская делегация привезет домой значительную безопасностную победу для Украины.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram, что сама декларация является общим рамочным документом, а следующим шагом должна стать система двусторонних безопасных соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами. По его словам, гарантии предусматривают:

помощь Украине в защите себя и предупреждении новой агрессии — поставки оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в сферах разведки и кибербезопасности, техническая и финансовая поддержка и так далее;

меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации для того, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину всем необходимым;

помощь в привлечении страны-агрессора России к ответственности — усиление санкционного давления, заморозка активов, механизмы репараций и суд над виновными в преступлениях против Украины и украинцев;

дальнейшая поддержка демократического развития Украины.

Декларация G7 о поддержке Украины: главное

В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили приверженность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в рамках ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами в сфере безопасности для:

усиления ВСУ (поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами и так далее);

укрепления экономической стабильности Украины (энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);

техническая и финансовая поддержка, в том числе для того, чтобы Украина продолжала реформы.

Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в том числе путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.

Лидеры G7 также поддержали необходимость создать международный механизм возмещения убытков от российской агрессии.

Украина взамен обязалась:

повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;

продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.

К декларации в любое время могут присоединиться другие страны.

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