Байден: Я с нетерпением жду дня, когда Украина вступит в НАТО

Байден: Я с нетерпением жду дня, когда Украина вступит в НАТО3
- 12.07.2023, 18:13
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Лидеры США и Украины проводят встречу на полях саммита в Вильнюсе.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июля, встретился с американским президентом Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Видео встречи лидеров опубликовал Офис президента Украины.
Байден сказал Зеленскому, что, как он надеется, вопрос о том, «хотят ли Украину видеть в НАТО», больше не стоит. По его мнению, это «вопрос нескольких месяцев» — вероятно, речь о приглашении Киева в Альянс. Глава Белого дома также восхитился стойкостью украинцев и подчеркнул, что Украина — пример всего мира, а США делают все, чтобы как можно быстрее поставить Украине все необходимое для защиты от российской агрессии.
Президент США заявил Зеленскому, что с нетерпением ждет, когда они вместе будут праздновать вступление Украины в НАТО.
«Плохие новости для вас — мы никуда не денемся, вы с нами застряли», — сказал в конце публичной части встречи Байден, на что Зеленский рассмеялся.