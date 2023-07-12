Байден: Я с нетерпением жду дня, когда Украина вступит в НАТО 3 12.07.2023, 18:13

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Джо Байден

Лидеры США и Украины проводят встречу на полях саммита в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июля, встретился с американским президентом Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Видео встречи лидеров опубликовал Офис президента Украины.

Байден сказал Зеленскому, что, как он надеется, вопрос о том, «хотят ли Украину видеть в НАТО», больше не стоит. По его мнению, это «вопрос нескольких месяцев» — вероятно, речь о приглашении Киева в Альянс. Глава Белого дома также восхитился стойкостью украинцев и подчеркнул, что Украина — пример всего мира, а США делают все, чтобы как можно быстрее поставить Украине все необходимое для защиты от российской агрессии.

Президент США заявил Зеленскому, что с нетерпением ждет, когда они вместе будут праздновать вступление Украины в НАТО.

«Плохие новости для вас — мы никуда не денемся, вы с нами застряли», — сказал в конце публичной части встречи Байден, на что Зеленский рассмеялся.

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